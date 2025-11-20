निवडणुका २० डिसेंबरला ?
निवडणुका २० डिसेंबरला?
एशियाटिकच्या मतदार यादीवरून पुन्हा वादाचे चिन्ह
मुंबई, ता. २० : मुंबईचे ग्रंथवैभव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीसाठी २० डिसेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी ८ नोव्हेंबरला मतदान होणार होते; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ते पुढे ढकलण्यात आले. २१ नोव्हेंबरपर्यंत सदस्य शुल्क भरलेल्या अर्जदारांनाच मतदानाचा हक्क मिळेल, असे एशियाटिकच्या अध्यक्षा प्रा. विस्पी बालापोरिया यांनी स्पष्ट केले. यावरून वेगळाच वाद उफाळण्याची शक्यता आहे.
या वेळी एशियाटिकची निवडणूक अनेक अर्थांनी गाजत आहे. माजी राज्यसभा सदस्य कुमार केतकर आणि विनय सहस्रबुद्धे यांच्या पॅनेलमध्ये मुख्य लढत रंगणार आहे. यंदा निवडणुकीच्या तोंडावर एशियाटिकच्या सदस्यत्वासाठी १,५०० हून अधिक अर्ज आले. त्यावरून मोठा वाद उद्भवला आहे. हा मुद्दा सहस्रबुद्धे गटाने धर्मादाय आयुक्तांकडे नेला होता, तर धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाला केतकर पॅनेलमधील काही सदस्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
हायकोर्टाच्या निकालानंतर मतदार यादी अंतिम करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. २१ नोव्हेंबर ही अर्जदारांना सदस्य शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख ठरवण्यात आली आहे. त्या दिवशीपर्यंत शुल्क भरलेल्या सदस्यांची नावेच मतदार यादीत समाविष्ट केली जातील. २१ नोव्हेंबरनंतर शुल्क भरलेल्यांना सदस्यत्व तर मिळेल, पण त्यांचा समावेश मतदार यादीत केला जाणार नाही, असा निर्णय व्यवस्थापकीय समितीने घेतल्याचे विस्पी बालापोरिया यांनी सांगितले. या निर्णयावरून आणखी एक नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे, कारण अजूनही शुल्क न भरलेल्या सदस्यांची संख्या खूप असल्याचे सांगण्यात येते. पुढे जाऊन हे सदस्य या निर्णयावर आक्षेप घेण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्याचा शोध
यापूर्वी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या गिरधर शेट्टी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून, तो स्वीकारण्यात आला आहे. नव्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा शोध सुरू असल्याची माहितीही विस्पी बालापोरिया यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. एशियाटिकच्या कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य न केल्यामुळे निवडणूक घेणे कठीण झाल्याचा आरोप गिरधर शेट्टी यांनी केला होता; मात्र शेट्टी यांचा आरोप निराधार असल्याचे बलापोरिया यांनी स्पष्ट केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.