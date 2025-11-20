शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे आज अनावरण होणार
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांची उपस्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० : नेरूळ सेक्टर-१ येथे नवी मुंबई महापालिकेने उभारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याचे अखेर आज (ता. २१) अनावरण होणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते हे अनावरण होणार असून, वनमंत्री गणेश नाईक प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. काही दिवसांपूर्वी मनसेचे अमित ठाकरे यांनी या पुतळ्याचे अनौपचारिक अनावरण केल्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते.
नवी मुंबई महापालिकेतर्फे नेरूळ येथे कोट्यवधी रुपये खर्च करून शिवाजी महाराजांचा पुतळा तयार केला असून, शिवसृष्टी निर्माण केली आहे. या पुतळ्याचे काम पूर्ण होऊन मंत्र्यांची वेळ मिळत नसल्याने अनेक महिने हा पुतळा अनवरणाच्या प्रतीक्षेत होता. या पुतळ्यावरून अनेक राजकीय आणि सामाजिक संस्थांसोबत शिवप्रेमींनी महापालिकेला पत्रव्यवहार केले होते. त्यामुळे महापालिकेने या पुतळ्याला प्लॅस्टिकच्या कापडाने झाकून ठेवले होते. याची माहिती नवी मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या अमित ठाकरे यांना समजल्यानंतर त्यांनी तत्काळ मनसे पदाधिकाऱ्यांसोबत जाऊन अचानक पुतळ्यावरील कापड काढून हरफुले वाहून अनावरण केल्याचे जाहीर केले. या घटनेवरून नवी मुंबईत गेले काही दिवस राजकीय वातावरण तापले असून, तणाव निर्माण झाला होता. या घटनेनंतर नेरूळ पोलिस ठाण्यात अमित ठाकरेंसह मनसे पदाधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी गुन्हादेखील दाखल केला आहे. आगामी निवडणूक पाहून पुतळ्यावरून निर्माण झालेला वाद सत्ताधाऱ्यांना परवडणारा नसल्याने अखेर शुक्रवारी एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते महापालिकेने अनावरणाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे.
---
शरद पवार गटातर्फे आंदोलन
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी नवी मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयात घुसून आंदोलन केले. नेरूळ येथे महापालिकेने तयार केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सिंहासनारूढ पुतळ्याचे अनावरण केले नसल्याचा निषेध करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी महिला आणि तरुणांनी महापालिकेच्या आवारात निषेधाचे फलक दाखवून पत्रक फेकले.
