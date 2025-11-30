प्रभादेवीत समस्यांचे सार्वजनिक वाहनतळ समस्येचे पार्किंग
प्रभादेवीत समस्यांचे सार्वजनिक वाहनतळ
कचऱ्याचा ढीग, सर्वत्र दुर्गंधी; वाहनचालक त्रस्त
नितीन जगताप ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : मुंबई महापालिकेने उभारलेले प्रभादेवी येथील सार्वजनिक वाहनतळ अक्षरशः दुर्गंधीचे केंद्र बनले आहे. येथे नियमांचे खुलेआम उल्लंघन, सर्वत्र साचलेला कचरा, भिंतींवर लघुशंका यामुळे पसरलेली असह्य दुर्गंधीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकमेव स्वच्छतागृहाला टाळे लागले असून, संपूर्ण वाहनतळाच्या संचालनासाठी मनुष्यबळ अपुरे असल्याने वाहनचालकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
मुंबईतील वाहनसंख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढत आहे. सध्या शहरात ५० लाखांहून अधिक वाहने आहेत, तर २०११-१२मध्ये ही संख्या फक्त २० लाखांच्या घरात होती. वाढत्या वाहनांमुळे रस्त्यांवरील वाहतूककोंडी तसेच पार्किंगची समस्या गंभीर बनली आहे. महापालिकेने बहुस्तरीय आणि यांत्रिकी पार्किंग उभारणीचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रभादेवीतील अनुभव पाहता अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे या सुविधा खरोखरच उपयुक्त ठरत आहेत का, असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे
प्रभादेवी परिसरातील महापालिका सार्वजनिक सशुल्क वाहनतळामध्ये वाहनचालकांकडून पैसे घेतले जातात. त्या तुलनेत सुविधा मिळताना दिसत नाहीत. येथे चालकांना स्वच्छतागृहांची सुविधा मिळत नाही. कंत्राटदारानेच या स्वच्छतागृहाला टाळे ठोकल्यामुळे अनेक चालक परिसरातच लघुशंका करतात. त्यामुळे असह्य दुर्गंधी पसरली आहे. पार्किंग परिसरातील लिफ्टभोवती कचऱ्याचा ढीग साचलेला आहे.
वाहनचालकांच्या नाकावर रुमाल
या जागेत पूर्वी मालवाहतूक करणाऱ्या गाड्यांचा नाका होता. या गाड्यांना येथे मोफत पार्किंगची सुविधा देण्यात आली आहे. यातील अनेक गाड्यांमधून मासे वाहतूक केली जाते. स्वच्छता न करता ही वाहने उभी केली जातात. दुर्गंधीमुळे वाहनधारकांना नाकावर रुमाल धरावा लागतो.
दिशानिर्देशक फलक गायब
तीनमजली पार्किंग असूनही दिशादर्शक फलक नसल्यामुळे वाहनचालकांमध्ये गोंधळ उडतो. लिफ्टजवळ कचरा, पान-तंबाखूच्या पिचकाऱ्या आणि अस्वच्छता दिसते.
बेवारस गाड्या
एकीकडे दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर दक्षता म्हणून वाहतूक पोलिसांनी मुंबईत विशेष मोहीम राबवली; परंतु अद्याप या वाहनतळामध्ये २५ वाहने पडून आहेत. त्यातील १० ते १५ बेवारस गाड्या सडलेल्या अवस्थेत पडल्या आहेत.
पार्किंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा साचला आहे. तसेच स्वच्छतागृहाला टाळे असतात. त्यामुळे अनेक चालक येथेच लघुशंका करतात. साफसफाई केली नसल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. कंत्राटदाराने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- एक चालक
‘चालकांनी मागणी केल्यास चावी देतो’
वाहने उभे करण्याचे शुल्क कमी आहे, मात्र अनेक सोयीसुविधा द्याव्या लागत आहेत. येथे सात ते आठ कर्मचारी असतात. स्थानिक काही लोक गटाने येताना अनेकदा वस्तू चोरून नेतात. स्वच्छतागृहातून दोनदा नळ चोरीला गेल्यामुळे आम्ही टाळे लावले आहेत. चालकांनी मागणी केल्यास चावी देतो, अशी प्रतिक्रिया कंत्राटदार मनदीपा इंटरप्राइजेसचे पंकज मिश्रा यांनी दिली.
समस्येचे पर्किंग
- देखभालीअभावी सर्वत्र दुर्गंधी
- स्वच्छतागृहाचा अभाव
- मासे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे दुर्गंधी
- अनेक वर्षांपासून बेवारस वाहने पडून
- कर्मचाऱ्यांची कमतरता, सुरक्षिततेचा प्रश्न
