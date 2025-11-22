जनसेवक शुलभ जैन यांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अपघात टळला
सजग नागरिकांमुळे अपघात टळला
मुलुंड, ता. २२ (बातमीदार) : मुलुंड पश्चिम येथील मुरार रोडवरील देवी दयाल बस डेपोमागील रस्त्यालगतच्या नाल्याचा काही भाग धोकादायकपणे खचत असल्याने मोठा अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या मार्गावरून मोठ्या संख्येने पादचारी आणि वाहने ये-जा करीत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. स्थानिक नागरिकांनी ही गंभीर बाब जनसेवक शुलभ जैन यांच्या निदर्शनास आणून दिली. जैन यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन धोकादायक स्थितीचा व्हिडिओ तयार केला. त्यांनी कोणतीही विलंब न लावता हा व्हिडिओ आणि संबंधित तक्रार टी-विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त योगिता कोल्हे यांना पाठवली.
परिस्थितीची गंभीरता ओळखून आयुक्त कोल्हे यांनी तत्काळ कार्यवाही करीत दुरुस्तीचे आश्वासन दिले. तक्रार मिळाल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांतच दुरुस्तीचे काम सुरू करीत पालिका कर्मचाऱ्यांनी नाल्याचा धोकादायक भाग दुरुस्त करून मार्ग सुरक्षित केला. जैन यांच्या तत्परतेमुळे आणि आयुक्त कोल्हे यांच्या जलद प्रतिसादामुळे संभाव्य अपघात टळला. याबद्दल स्थानिक नागरिकांनी त्यांचे मनापासून आभार मानले. नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिल्याबद्दल जैन यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
