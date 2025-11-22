एफडीएने जप्त केले आयात केलेले सौंदर्यप्रसाधने
आयात केलेली सौंदर्यप्रसाधने एफडीएकडून जप्त
बेकायदेशीर पद्धतीने मुंबई, ठाण्यात विक्री
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट आणि ठाण्यातील उल्हासनगर येथील तीन ठिकाणांवर छापे टाकून नोंदणी आणि आयात परवान्याशिवाय विकल्या जाणाऱ्या परदेशी सौंदर्यप्रसाधनांचा मोठा साठा जप्त केला आहे. याव्यतिरिक्त, ठाण्यात एका आयुर्वेदिक उत्पादनावर आक्षेपार्ह दावे आढळल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली.
मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट आणि ठाण्यातील उल्हासनगर येथे आयात केलेले परदेशी सौंदर्यप्रसाधने विकली जात असल्याची माहिती एफडीएला मिळाली. या माहितीच्या आधारे, एफडीए पथकाने सहाय्यक आयुक्त निशिगंधा पाष्टे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, औषध निरीक्षक हेमंत आडे आणि पूनम साळगावकर यांनी छापा टाकत क्रॉफर्ड मार्केटमधील दोन विक्रेत्यांकडून २,४०,०६५ रुपये आणि ६१,१३२ रुपये किंमतीची सौंदर्यप्रसाधने जप्त केली. तर ठाण्याच्या उल्हासनगर सहाय्यक आयुक्त रोहित राठोड यांच्या सूचनेनुसार, औषध निरीक्षक एसएस भुजबळ यांनी एका विक्रेत्याकडून १,३२,८८८ रुपये किमतीची बेकायदेशीर सौंदर्यप्रसाधने जप्त केली.
ही उत्पादने आयात करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली कंपनी नोंदणी आणि आयात परवाना याशिवाय विकली जात होती. जप्त केलेल्या उत्पादनांचे नमुने आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. तसेच, ही उत्पादने कोणत्या मार्गाने देशात येत आहेत याची चौकशी करण्याचे आवाहन सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनला (सीडीएससीओ) करण्यात आले आहे, अशी माहिती एफडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
