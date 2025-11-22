ज्ञानेश्वरी पठणाने साकारला ज्ञानयज्ञ
ज्ञानेश्वरीतून संतविचारांचे धडे
नवीन पनवेल, ता.२२ः पनवेल येथील आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके विद्यालय मराठी प्राथमिक विभाग आणि ‘सकाळ’ एनआयईच्या संयुक्त विद्यमाने संत आद्यक्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके प्राथमिक मराठी शाळा, नवून पनवेल येथे ज्ञानेश्वरीचे पठण केले. शाळेच्या मुख्याध्यापिका निशा देवरे यांनी संत ज्ञानेश्वरांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण कार्यक्रमाला सुरूवात केली. यावेळी ज्ञानेश्वरीतील ओव्यांमागील भावार्थ स्पष्ट करण्यात आला.
---------------------------
खांदा कॉलनीत विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन
खांदा कॉलनी, ता.२२ ः आगरी शिक्षण संस्थेच्या खांदा कॉलनी येथील शाळेत सकाळ एनआयई आणि आगरी शिक्षण संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे वाचन करण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून प्राचार्य पंकज भगत यांनी केली. या प्रसंगी भगत यांनी संत ज्ञानेश्वर महाराजांची कामगिरी, प्रबोधन आणि ज्ञानेश्वरीचे महत्त्व विद्यार्थ्यांसमोर मांडले. शिक्षक आश्विनी कोलते, शिक्षिका गायकवाड यांनी ज्ञानेश्वरीचे भावार्थ स्पष्ट केले. तर आगरी शिक्षण संस्थेच्या मुख्याध्यापिका मनिषा तांडेल यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले.
----------------------------
पसायदानाने वातावरण भारावले
पनवेल, ता.२२ ः ज्ञानेश्वरी समाधी सोहळ्याला साडेसातशे वर्ष पूर्ण झाल्याने बेलवली शाळेतील विद्यार्थ्यांनी ज्ञानेश्वरी पठण केले. मुख्याध्यापक चौधरी एस.एफ.सर यांनी ज्ञानेश्वरीचे महत्त्व मुलांना समजावून सांगितले. तसेच श्रीमती भारती शिंद यांनी ज्ञानेश्वरी पटनातील ओवी वाचून भावार्थही मुलांना समजावून सांगितला. यावेळी सर्व शिक्षक, विद्यार्थ्यांनी गायलेल्या पसायदानामुळे वातावरण भारावले होते.
