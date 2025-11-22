कंटेनर अपघातामुळे उल्हासनगरचा वीजपुरवठा खंडित
कंटेनर अपघातामुळे उल्हासनगरचा वीजपुरवठा खंडित
उल्हासनगर, ता. २२ (वार्ताहर) : आनंदनगर येथे कंटेनरने एका विद्युत पोलला मंगळवारी (ता. १८) जोरदार धडक दिल्याने परिसरातील काही भागात वीजपुरवठा खंडित झाला होता. महावितरणच्या टीमने युद्धपातळीवर काम करत बुधवारी दुपारी ४:३० नंतर वीजपुरवठा बुधवारी (ता. २२) सुरु करण्यात आला.
अंबरनाथच्या आनंदनगर भागात मंगळवारी एका कंटेनरने रस्त्याकडेला असलेल्या विद्युत पोलला जोरदार धडक दिली. धडकेची तीव्रता इतकी होती की पोल पूर्णतः वाकला आणि संपूर्ण लाईनच असुरक्षित झाली. यामुळे उल्हासनगर उपविभाग चार आणि पाचमधील अनेक फिडर्सवरील वीजपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आला होता. यानंतर महावितरणच्या तांत्रिक पथकांनी युद्धपातळीवर काम सुरु करत वीजपुरवठा सुरळीत केला.
