सीवूड स्थानकाबाहेर परिसरात अनधिकृत पार्किंग, बेघरांचा विळखा
सीवूड्स स्थानकाबाहेर अनधिकृत वस्ती
नेरूळ, ता. २२ (बातमीदार) : सीवूड्स दारावे विभागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अनधिकृत पार्किंग आणि बेघर वस्तीच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी शिवसेनेचे बेलापूर विधानसभा उपशहर प्रमुख ॲड. कौस्तुभ मारुती मोरे यांनी महापालिकेचे उपायुक्त सोमनाथ पोटरे यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
सीवूड्स दारावे, सेक्टर १९/२१ येथील रेल्वेस्थानकाबाहेर अनधिकृत पार्किंग वाढल्याने पादचाऱ्यांना पदपथावरून चालण्यास अडथळा येत आहे. यावर उपाय म्हणून तातडीने ‘नो पार्किंग’ फलक लावून व सीसीटीव्हीद्वारे कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच सीवूड्स-दारावे येथील सेक्टर २५च्या पुलाखाली आणि रेल्वेस्थानक परिसरात बेघर लोकांचे वास्तव्य लक्षणीयरीत्या वाढले असून, याचा परिसराच्या सुरक्षेवर आणि स्वच्छतेवर परिणाम होत आहे. विभागप्रमुख बाळा पाटील आणि उपविभागप्रमुख सिद्धार्थ गायकवाड यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, अनेक ठिकाणी पदपथांवर वाहने अनधिकृतपणे पार्क होत असल्याने स्थानिक रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या सर्व गंभीर समस्यांची दखल घेऊन त्यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्याची मागणी ॲड. कौस्तुभ मोरे यांनी उपायुक्तांकडे केली आहे.
