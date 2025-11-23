विबग्योर राईज कल्याणच्या विद्यार्थ्यांची क्रीडा आणि शैक्षणिक क्षेत्रात चमकदार कामगिरी
विबग्योर राईजच्या विद्यार्थ्यांची क्रीडा क्षेत्रात चमकदार कामगिरी
कल्याण (वार्ताहर) : विबग्योर राईजच्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक आणि क्रीडा क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करत यश मिळवले आहे. शैक्षणिक ऑलिम्पियाडमध्ये तिसरी आणि चौथीच्या विद्यार्थ्यांचे चमकदार कामगिरी केली आहे. आरव मुलींटी याने राज्याच्या ‘स्पेलक्वेस्ट’ स्पर्धेत विजेता होण्याचा मान पटकावला. यासोबतच त्याने एसओएफ आंतरराष्ट्रीय गणित स्पर्धेत पहिले पारितोषिक आणि विज्ञान स्पर्धेत ९ वा क्रमांक मिळवला. आठवीतील विद्यार्थीनी देवयानी पाटील आणि यती सावंत यांनी ठाणे जिल्हा ज्युडो चॅम्पियनशिपमध्ये रौप्यपदक पटकावले, तर यक्षित अग्रवालने कांस्यपदक जिंकले. तर, जामनबाई नरसी आंतरराष्ट्रीय शाळेच्या महोत्सवात डुओ ड्रामामध्ये तिसरे पारितोषिक मिळवले, तर दुसरीच्या विद्यार्थ्याने डॉन बॉस्को हायस्कूलमध्ये आयोजित गोष्ट सांगणे स्पर्धेत दुसरे स्थान मिळवले. या यशाचे विबग्योर राईजच्या प्राचार्यांसह कर्मचारी आणि पालकांनी कौतुक केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.