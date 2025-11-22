आई बाबा फाऊंडेशनतर्फे ब्लँकेट वाटप
घाटकोपर, ता. २२ (बातमीदार) ः मुंबईसह राज्यातील तापमानात घट होत असताना शहरात थंडीची चाहूल चांगलीच जाणवू लागली आहे. थंडीपासून संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने आई-बाबा फाउंडेशनतर्फे टाटा रुग्णालय परिसरातील रुग्ण व नातेवाईक तसेच पदपथावर रात्रीचा आश्रय घेणाऱ्या बेघर नागरिकांना ब्लँकेटचे वाटप करण्यात आले.
कै. संताजी गायकवाड यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त फाउंडेशनचे संस्थापक योगेश मौर्य यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम राबविण्यात आला. थंडीच्या काळात मदतीची सर्वाधिक गरज असलेल्या घटकांपर्यंत ऊब पोहोचवण्याचा फाउंडेशनचा हा स्तुत्य प्रयत्न असल्याचे स्थानिक नागरिकांकडून सांगण्यात आले. समाजातील वंचित घटकांना आनंदाचा क्षण देणे आणि त्यांच्या अडचणीच्या काळात मदतीचा हात पुढे करणे, हे फाउंडेशनचे सामाजिक भान असल्याचे संस्थापक योगेश मौर्य यांनी सांगितले.
