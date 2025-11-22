कर्नाटकातून फरार आरोपी अंबरनाथ पोलिसांच्या जाळ्यात !
अंबरनाथ ता. २१ (वार्ताहर) ः कर्नाटक राज्यातील एका गुन्ह्यात फरार असलेल्या दोन आरोपींना अंबरनाथ पोलिसांनी शिताफीने पकडले आहे. या आरोपींना पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी कर्नाटक पोलिसांच्या स्वाधीन केले.
कर्नाटकातील हुबळी येथे भेडंगिरी पोलिस ठाणे हद्दीतील जबरी चोरी व हत्येचा प्रयत्ना यांसारख्या गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपींचा शोध सुरू होता. या गुन्ह्यातील दोन आरोपी अंबरनाथ पश्चिम येथील शास्त्री नगर परिसरात येणार असल्याची गुप्त माहिती अंबरनाथ पोलिसांना माहिती मिळाली होती. ही माहिती मिळताच अंबरनाथ पोलिसांनी तत्काळ शास्त्रीनगर परिसरात सापळा रचून आरोपींना शिताफीने ताब्यात घेतले.
कार्तिक हनुमंता हराळे (वय १९) व सुजल गायकवाड (वय १९, रा. कर्नाटक) अशी आरोपींची नावे असून चौकशीनंतर पुढील कारवाईसाठी त्यांना भेडंगिरी पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. ही यशस्वी कामगिरी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शब्बीर सय्यद, पोलिस निरीक्षक उमेश सावंत (गुन्हे) यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथक अधिकारी शाहू काळदाते, पोलिस कर्मचारी पथवे, अनिस शेख, वसुदेव दराडे, गणेश गुत्ते, स्वप्निल पाटील यांनी पार पाडली.
