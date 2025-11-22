पेनीन्सुला बारवर पोलिसांचा छापा
हिललाईन पोलिसांची धडक कारवाई
उल्हासनगर, ता. २२ (वार्ताहर) : उल्हासनगरमधील पेनीन्सुला बारमध्ये परवानगीचे नियम धुडकावून सुरू असलेले अश्लील शो हिललाईन पोलिसांनी मध्यरात्री छापा टाकून बंद पाडले. "लैला ओ लैला..." या गाण्यावर ग्राहकांसमोर महिलांकडून उत्तेजक हावभाव आणि अंगप्रदर्शन केले जात असताना पोलिसांनी ही कारवाई केली. या कारवाईत पोलिसांनी भाजप पदाधिकारी आणि बारचे मालक हरेश किशनानी यांच्यासह आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
उल्हासनगर कॅम्प नंबर ५ मधील पेनीन्सुला बारमध्ये परवानगीच्या अटींचा उघडपणे भंग होत असल्याची गुप्त माहिती हिललाईन पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार, रात्रीच्या सुमारास पोलिस पथकाने बारवर छापा टाकला. पोलिस आत दाखल होताच, "लैला ओ लैला..." या गाण्याच्या तालावर काही महिला वेट्रेसकडून ग्राहकांसमोर अश्लील हावभाव, उत्तेजक नृत्य आणि अंगप्रदर्शन सुरू असल्याचे उघड झाले. मोठा धक्का म्हणजे, दोन महिला कर्मचारी कोणताही वैध नोकरनामा नसताना बारमध्ये काम करत असल्याचे तपासात समोर आले. हे परवान्यातील अटींचे सरळसरळ उल्लंघन असल्याने पोलिसांनी व्यवस्थापनाविरुद्ध तात्काळ गुन्हा नोंदवला.
बार मालक आणि भाजप पदाधिकारी हरेश किशनानी, मॅनेजर शुभम अशोक जमदडे, वेटर राकेश अब्बास मंडल, महिला वेट्रेस नेहा अनिल शर्मा, कशिश इकबाल मेहरा, मधुरीमा निश्चित घोष, मंजू अभिषेक बागडे, आणि जमिया मेहमुद अन्सारी आदी आठ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. हिललाईन पोलिसांनी परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, रेकॉर्ड्स आणि नोकरनामा तपशील ताब्यात घेतले असून, अशा प्रकारची बेकायदेशीर शोबाजी किती दिवसांपासून चालू होती, याची सखोल चौकशी सुरू आहे.
