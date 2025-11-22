श्रेयवादाच्या लढाईत प्रकल्पाचे नुकसान नको
गृहनिर्माण प्रकल्पातील बाधितांचा प्रश्न ऐरणीवर
उल्हासनगर महापालिकेला सामाजिक संस्थेचे निवेदन
उल्हासनगर, ता. २२ (वार्ताहर) : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महापालिकेतर्फे संतोषनगर (कॅम्प-४ पूर्व) येथे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पात एकूण एक हजार ७८९ परवडणारी घरे उपलब्ध होणार असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ही संधी मानली जात आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी दरम्यान काही स्थानिक कुटुंबे बाधित होण्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर आली आहे. यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. एक हात मदतीचा सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष विजय कदम यांनी महापालिका आयुक्त आणि शहर अभियंत्यांना यासंबंधी पत्र दिले आहे. प्रकल्पाएवढेच बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन महत्वाचे आहे. प्रकल्पात कोणतेही कुटुंब बाधित होणार असल्यास त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये. राज्य सरकार आणि महापालिकेने जबाबदारीने बैठक घेऊन त्या कुटुंबांशी चर्चा करून योग्य तोडगा काढावा, असे विजय कदम यांनी पत्रात म्हंटले आहे.
विजय कदम यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, या प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती अद्याप नागरिकांसमोर स्पष्टपणे मांडलेली नाही. प्रकल्पाची व्याप्ती, पुनर्वसनाची प्रक्रिया, लाभार्थ्यांची पात्रता, निवास व्यवस्थेतील बदल या सर्व बाबींवर पारदर्शक माहिती तातडीने जाहीर करण्याची गरज आहे. याचसोबत, सध्या राजकीय पातळीवर या प्रकल्पावर श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे. मात्र, या श्रेयवादाच्या संघर्षात प्रकल्पाचे नुकसान किंवा कोणत्याही कुटुंबाचे भविष्य धोक्यात येता कामा नये, असेही त्यांनी म्हंटले आहे.
