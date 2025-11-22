अंबरनाथमध्ये दिवसाढवळ्या ‘चैन स्नॅचिंग
अंबरनाथमध्ये दिवसाढवळ्या चैन स्नॅचिंग
४० हजारांचे मंगळसूत्र लंपास !
अंबरनाथ, ता. २१ (वार्ताहर) ः शहराच्या शिवाजीनगर परिसरात दिवसाढवळ्या एका महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून नेल्याची घटना घडली आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. २०) मोतीराम गार्डन येथे घडली. याप्रकरणी चंद्रीका परमार (वय ४३) यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
चंद्रीका परमार या कामासाठी पायी चालत जात असताना समोरून आलेल्या एका काळ्या रंगाच्या दुचाकीवरील अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र खेचले आणि पोबारा केला. या मंगळसुत्राची किंमत जवळपास ४० हजार रुपये आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात चंद्रीका परमार यांच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कोल्हे हे या घटनेचा पुढील तपास करत असून, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे शोध घेण्यात येत आहे.
