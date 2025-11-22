शिष्यवृत्ती अपहार प्रकरण; मनविसेच्या दबावाला प्रशासन हलले !
शिष्यवृत्ती अपहार प्रकरण मनविसेचे जिल्हा परिषदेकडे मागणी
अंबरनाथ ता. २२ (वार्ताहर) ः जाऊसई येथील जिल्हा परिषद शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती निधीचा गंभीर अपहार उघड झाल्यानंतर शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात मनसेच्या विद्यार्थी सेनेच्या (मनविसे) पाठपुराव्यामुळे मुख्याध्यापक अरुण वाणी यांना पंचायत समितीकडून निलंबित करण्यात आले आहे. परंतु, मनविसे अॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
मनसे विद्यार्थी सेनेच्या शिष्टमंडळाची शुक्रवारी (ता. २१) जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकी झाली. या बैठकीत
अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्यास करण्याबाबतची प्रशासनाची अंतिम भूमिका मंगळवार (ता. २५)पर्यंत लेखी स्वरूपात मनविसेला सुपूर्द केली जाणार असल्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय चौकशीत इतर कोणतीही व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्या सर्वांवरही एकसमान कारवाई करण्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले, अशी माहिती मनविसेचे विभागाध्यक्ष जयेश केवणे यांनी दिली.
यावेळी विद्यार्थी सेनेचे भिवंडी जिल्हाध्यक्ष परेश चौधरी, जिल्हा सचिव हर्षल भोईर, कुणाल आहेरे, जिल्हा संघटक ॲड. सुनील देवरे, जनहित कक्ष जिल्हा सचिव रोशन भाने, तालुका संघटक मिलिंद खंडागळे, महाराष्ट्र सैनिक श्रीधर परब, विभाग अध्यक्ष जयेश केवणे आणि अन्यायग्रस्त पालकवर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
