दिबांच्या नावाच्या राज्यकर्त्यांना विसर

निवडणुकीच्या धामधुमीत नामकरणाची मोहीम थंडावली
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २२ : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त आग्रही आहेत. राज्य सरकार या मागणीबाबत सकारात्मक आहे. दरम्यान, २५ डिसेंबरला पहिले उड्डाण होणार असताना अद्याप निर्णय झाला नसल्याने नामकरणाची मोहीम थंडावल्याचे चित्र आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर २५ डिसेंबरला पहिले उड्डाण होणार असल्याने अधिकृत तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. चाचणी उड्डाणे, सुरक्षा तपासणी, एअरलाइन स्लॉट वाटप आणि कस्टम-इमिग्रेशन यंत्रणेची प्रक्रिया सुरू असून, विमानतळाचे पहिले उड्डाण ख्रिसमसच्या दिवशी होण्याची शक्यता निश्चित मानली जात आहे. या विमानतळाला नाव देण्याबाबत काही महिन्यांपासून सुरू असलेला राजकीय संघर्ष शांत झाला आहे. प्रकल्पग्रस्त, स्थानिक नेते आणि विविध संघटना विमानतळाला दिबांचे नाव देण्यावर ठाम असताना सरकार किंवा सिडको विमानतळाच्या अधिकृत नामनिर्देशनाबाबत कोणतीही घोषणा करण्यास तयार नाही. निवडणुका आल्याने नामकरणाचा मुद्दा थंडावला असला तरी अधिकृत घोषणा होईपर्यंत संघर्ष संपलेला नाही, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. त्यामुळे विमानतळाचे नाव कोणतेही असले तरी प्रकल्पग्रस्तांचे योगदान आणि त्यांच्या संघर्षाचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
‘दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ,’ असे नामकरण होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रासोबत सकारात्मकता चर्चा केली. पहिल्या उड्डाणापूर्वी दिबांचे नाव मिळेल, अशी सर्वांची अपेक्षा होती; मात्र आचारसंहितेमुळे याबाबतची घोषणा झाली नसावी.
- प्रशांत ठाकूर, आमदार, भाजप
