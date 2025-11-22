उरण नगरपरिषद निवडणुकीत ४ नगराध्यक्ष पदाचे
उरणमधील निवडणूक चुरशीची होणार
नगराध्यक्षपदाचे चार, नगरसेवकपदाचे ४८ उमेदवार रिंगणात
उरण, ता. २२ (वार्ताहर) ः नगर परिषदेत नगराध्यक्षपदासाठी चार उमेदवार, तर नगरसेवकपदाच्या २१ जागांसाठी ४८ उमेदवार रिंगणात असल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी उद्धव कदम यांनी स्पष्ट केले. शुक्रवार (ता. २१) याबाबतचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट झाले आहे.
अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी शिवसेना शिंदे गटाच्या रूपाली ठाकूर यांनी अर्ज मागे घेतला नसल्यामुळे उरणमध्ये भाजप, महाविकास आघाडी, शिवसेना शिंदे गट अशी तिरंगी लढत निर्माण होणार आहे. नगरसेवकपदाच्या आलेल्या अर्जांपैकी छाननीनंतर तीन अपक्ष उमेदवारांनी तर पाच नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारी अर्जातून एका अपक्ष उमेदवाराने अर्ज मागे घेतला आहे. नगराध्यक्षपदासाठी भाजपकडून शोभा कोळी, शहा, महाविकास आघाडीकडून भावना घाणेकर, शिंदे गटाकडून रूपाली ठाकूर, तर अपक्ष म्हणून शेख नसरीन इसरार यांच्यात लढत होणार आहे.
-------------------------
स्थानिक प्रश्नांवर प्रचार
महाविकास आघाडीकडून उरण शहरातील स्थानिक प्रश्न प्रचाराचा मुद्दा ठरणार आहे. यामध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहांचा अभाव, पाणीपुरवठा आणि अस्वच्छ पाणी, रस्त्यांची दुरवस्था, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा, पार्किंग करप्रणाली तर भाजपकडून शहरातील रस्ते, फूल मार्केट, आंबेडकर भवन, नगर परिषद इमारत विकासकामांवर भर दिला जाणार आहे.
