शहापूर येथे भव्य क्रीडा स्पर्धेला प्रतिसाद
शहापूर येथे भव्य क्रीडा स्पर्धेला प्रतिसाद
३८ आश्रमशाळांमधील २२०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग
शहापूर, ता. २० (वार्ताहर) : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प शहापूर, जिल्हा ठाणे यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या प्रकल्पस्तरीय क्रीडा स्पर्धा २०२५–२६ गुरुवारी (ता.२०) एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्सियल स्कूल, शेंडेगाव (भातसा नगर), तालुका शहापूर येथे उत्साहात पार पडली. ही स्पर्धा २० ते २२ नोव्हेंबर या कालावधीत आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धांमुळे परिसरात क्रीडामय वातावरण निर्माण झाले होते.
या क्रीडा स्पर्धांचे उद्घाटन उपविभागीय पोलिस अधिकारी मिलिंद शिंदे, शहापूर तहसीलदार परमेश्वर कासुळे आणि प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. यावेळी मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना, क्रीडा क्षेत्रातून शिस्त, चिकाटी आणि नेतृत्वगुण विकसित होतात, असे प्रतिपादन केले. या स्पर्धांमध्ये शहापूर प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या ३८ शासकीय अनुदानित आश्रमशाळांमधील सुमारे २, २३१ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देण्यासाठी आणि त्यांच्यातील क्रीडावृत्ती वाढीस लावण्यासाठी या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. स्पर्धांमध्ये १४, १७ आणि १९ वर्षाखालील वयोगटांसाठी विविध क्रीडा प्रकार ठेवण्यात आले आहेत. सांघिक स्पर्धांमध्ये कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल, हँडबॉल, रिले यांचा समावेश होता. तर वैयक्तिक स्पर्धांमध्ये १०० मीटर, २०० मीटर, ४०० मीटर, ६०० मीटर, ८०० मीटर, १५०० मीटर, ३००० मीटर, ५००० मीटर धावणे, तसेच ३००० मीटर व ५००० मीटर चालणे, उंच उडी, लांब उडी, गोळाफेक, थाळीफेक व भालाफेक अशा विविध स्पर्धांचा समावेश करण्यात आला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.