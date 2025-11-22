वासिंदला जोडणाऱ्या शेरे–गेरसे रस्त्यांची दुरवस्था
खड्ड्यांमुळे अपघातांच्या घटनांत वाढ; उपाययोजनेची मागणी
शहापूर, ता. २२ (वार्ताहर) : शहापूर तालुक्यातील वासिंद गावाची प्रमुख बाजारपेठ शेरे व गेरसे गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची सध्या खड्ड्यांमुळे अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. या रस्त्यांवर जागोजागी खोल खड्डे पडल्याने रहिवाशांना दररोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. विशेषतः दुचाकीचालक आणि पादचाऱ्यांसाठी हा मार्ग अधिकच धोकादायक ठरत आहे.
वासिंद पूर्व भागाला जोडणारे हे रस्ते पुढे थेट कल्याण तालुक्याशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे शहापूर आणि कल्याण या दोन्ही तालुक्यातील नागरिकांसाठी हे मार्ग अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. या रस्त्यांवरून दररोज कामगार, विद्यार्थी, व्यापारी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. वासिंद परिसरातील सुमारे ४२ गावे याच रस्त्यांवर अवलंबून असल्यामुळे या रस्त्यांची अवस्था दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे.
गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने तात्पुरत्या स्वरूपात काही खड्डे बुजविण्याचे काम केले होते. मात्र ही कामे केवळ वरवरची ठरल्याने काही दिवसांतच डांबरी रस्ता पुन्हा उखडून गेला. खड्डे बुजवण्यासाठी टाकलेली खडी आता रस्त्यावर पसरल्याने वाहतूक अधिक धोकादायक बनली आहे. विशेषतः पावसाळ्यानंतर या रस्त्यांवरील खड्डे पाण्याने भरून अदृश्य होत असल्याने वाहनचालकांना खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही आणि त्यामुळे अपघातांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.
शासकीय वाहनांनादेखील फटका
स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांत या मार्गावर अनेक दुचाकीस्वार घसरून पडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. काही नागरिकांना गंभीर दुखापतीही झाल्या असून रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल व शासकीय वाहनेही या रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वेळेवर गंतव्यस्थळी पोहोचू शकत नसल्याचे चित्र आहे. या रस्त्यांचे तातडीने संपूर्ण नुतनीकरण करून मजबूत डांबरीकरण करण्याची मागणी गावकरी, सामाजिक कार्यकर्ते व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.
