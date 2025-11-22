अतिधोकादायक इमारतीवर पालिकेची धडक कारवाई
अनधिकृत बांधकामांवर सुट्टीच्या दिवशीही हातोडा; नागरिकांमध्ये खळबळ
भिवंडी, ता. २२ (वार्ताहर) : भिवंडी शहरात सुरू असलेल्या रस्ते रुंदीकरणाच्या कामासोबतच, अनधिकृत व धोकादायक इमारतींवर कारवाईचा पालिकेचा बडगा अधिक कडक होताना दिसत आहे. शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत, भिवंडी-निजामपूर महापालिकेने सुट्टीच्या दिवशीही मोठी मोहीम हाती घेत अतिधोकादायक वर्गातील इमारतीवर हातोडा चालवत ती पूर्णतः जमीनदोस्त केली.
प्रभाग समिती क्रमांक ५ च्या कार्यक्षेत्रातील ब्राह्मण आळी, अंबिका नगर परिसरातील इमारत क्रमांक १३७ ही तळ अधिक तीन मजली रचना अतिधोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आली होती. या इमारतीच्या संरचनेत गंभीर तडे, कमकुवत भिंती व धोकादायक स्लॅब आढळून आल्याने ती कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता होती. त्यामुळे या इमारतीकडून नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अनमोल सागर यांनी दिले. आयुक्तांच्या स्पष्ट आदेशानंतर प्रभाग समिती क्रमांक ५ चे सहाय्यक आयुक्त सईद चिवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथक तातडीने तैनात करण्यात आले. या पथकात बीट निरीक्षक हनुमान म्हात्रे आणि मोमिन मुलताझिम यांचा समावेश होता. ठेकेदाराच्या मदतीने शनिवारी सकाळी यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने धडाकेबाज कारवाई करत ही इमारत भुईसपाट करण्यात आली. ही कारवाई सुरू असताना परिसरात मोठ्या प्रमाणात सुरक्षाव्यवस्था ठेवण्यात आली होती. संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून, स्थानिक नागरिकांना घटनास्थळापासून सुरक्षित अंतरावर ठेवण्यात आले. या अचानक झालेल्या कारवाईमुळे परिसरातील अनधिकृत व धोकादायक इमारतींमधील मालमत्ताधारकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली होती.
