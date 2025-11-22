शिंदेसेनेतून भाजपात प्रवेश केलेल्या माजी नगरसेविकेच्या पतीला बेदम मारहाण!
शिवसेना-भाजपात आणखी एक उद्रेक
उल्हासगरमधील प्रकार; भाजपत गेलेल्या बेहनवाल यांना मारहाण
उल्हासनगर, ता. २२ (वार्ताहर) : शिवसेना शिंदे गटातून नुकताच भाजपात प्रवेश केलेल्या माजी नगरसेविकेच्या पतीवर हल्ला झाला. यामुळे शहरातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. राजकीय सूडभावना आणि स्थानिक वर्चस्वातून ही मारहाणीची घटना घडल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. तर भाजप–शिंदे गटातील संघर्ष आता रस्त्यावर आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काही दिवसांपूर्वी शिवसेना (शिंदे गट) सोडून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पक्षात प्रवेश केलेल्या माजी नगरसेविका शुभांगी बेहनवाल यांचे पती मनोहर बेहनवाल यांना बेदम मारहाण करण्यात आली. ही घटना म्हणजे राजकीय सूड की स्थानिक पातळीवरील वर्चस्वाचा संघर्ष, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मनोहर बेहनवाल आणि योगेश पवार हे हिराघाट परिसरात चर्चा करीत असताना शीलरत्न जाधव आणि रतन ऊर्फ बाळा गायकवाड यांच्या सांगण्यावरून सचिन आहेर आणि त्याच्यासोबत पाच ते सहा जण अचानक त्यांच्यावर धावून गेले. राजेंद्र चौधरी यांच्या विरोधात काम करतोस काय, असा जाब विचारत त्यांनी बेहनवाल यांना शिवीगाळ करीत लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात काही काळ दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या घटनेनंतर मनोहर बेहनवाल यांनी मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी संबंधितांवर गुन्हा नोंदवला आहे. राजकीय आकसातून केलेल्या या हल्ल्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगरातील राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वातावरण अधिक चिघळणार?
शहरात सुरू असलेल्या भाजप-शिंदे गटातील अंतर्गत तणावाचा हा आणखी एक उद्रेक असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या हल्ल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेतृत्वांकडून तीव्र प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता असून, वातावरण अधिक चिघळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
