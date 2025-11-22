लैंगिक औषधांच्या जाहिराती थांबवा;
लोकलमधील ‘ती’ जाहिरात वादात
प्रवासी संघटनांचा रेल्वेला इशारा
बदलापूर, ता. २२ (बातमीदार) ः मुंबई उपनगरीय लोकल डब्यांवर लावण्यात आलेल्या ‘स्टेऑन’ या जाहिरातींविरोधात रेल्वे प्रवासी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. महिलांसह अनेक प्रवाशांनी या जाहिरातींबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर, उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाने मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. वाढत्या लैंगिक विकृतीच्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या उत्पादनांची जाहिरात सरकारी आस्थापनांमध्ये करणे अनुचित असून, सार्वजनिक प्रवासात अशा दृश्यात्मक जाहिराती महिलांसाठीही अस्वस्थतेचे कारण ठरत असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.
मुंबई ते कसारा/कर्जत मार्गांवर चालणाऱ्या लोकलमध्ये जाहिरातींमधून महसूल कमाई करताना, रेल्वे प्रशासनाने भान ठेवले पाहिजे समाजात लैंगिक विकृती पसरवतील अशा जाहिरातींवर रेल्वे प्रशासनाने खरंतर बंदी आणली पाहिजे, जाहिरातींद्वारे महसूल वाढवणे रेल्वे प्रशासनाची गरज असली तरी जाहिरातींची निवड करताना सामाजिक भान आवश्यक असल्याचे प्रवासी संघटनांचे स्पष्ट मत आहे. स्टेऑन जाहिरात तात्काळ हटवावी, अशा मागणीचे पत्र उपनगरीय प्रवासी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि मध्य रेल्वे उपनगरीय सल्लागार समिती सदस्य मनोहर शेलार, अध्यक्षा लता आरगडे आणि सचिव जितेंद्र विशे यांनी मध्य रेल्वेचे वाणिज्य महाप्रबंधक व विभागीय वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापकांना दिले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.