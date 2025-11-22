घर खरेदीदारास नुकसान भरपाई न देणाऱ्या विकासकास कारावास होणार
नुकसानभरपाई न देणाऱ्या
विकसकास कारावास!
वसुलीबाबत महारेराची प्रमाणित कार्यप्रणाली जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ ः घर खरेदीदाराला वेळेत घराचा ताबा न दिल्याने किंवा अन्य कारणाने संबंधिताला भरपाई देण्याचे निर्देश महारेरा विकसकाला देते. अनेक विकसक मनमानी करून भरपाई देण्यास टाळाटाळ करतात. पहिल्यांदाच पुरेशी संधी देऊनही भरपाईस विलंब करणाऱ्या विकसकाची प्रकरणे संबंधित विभागातील प्रधान नागरी दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवली जाणार आहेत. तसेच विकसकाला तीन महिन्यांपर्यंतचा कारावासाच्या शिक्षेची तरतूदही आहे. यासाठी महारेराने प्रमाणित कार्यप्रणाली जाहीर केली आहे. या तरतुदीमुळे घर खरेदीदारांची भरपाई वसूल होण्यास मदत होणार आहे.
घर खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला निर्धारित वेळेत घराचा ताबा मिळाला नाही, घराची गुणवत्ता बरोबर नाही, पार्किंग दिले नाही, अशा विविध तक्रारी महारेराकडे येत असतात. या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी आणि घर खरेदीदारांना अपेक्षित दिलासा मिळावा, यासाठी ही प्रमाणित कार्यप्रणाली जाहीर केली आहे. महारेराने आदेश दिल्यापासून ६० दिवसांत त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित असते. यानुसार अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित घर खरेदीदाराने तशी तक्रार महारेराकडे नोंदवणे आवश्यक आहे. महारेरा ही तक्रार मिळाल्यापासून चार आठवड्यांत याबाबत सुनावणी घेऊन पुढील कारवाई सुरू करते, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
कशी हाेणार कार्यवाही?
- सुनावणीत सकृतदर्शनी अंमलबजावणी केली नसल्याचे निदर्शनास आल्यास आदेश पूर्ततेसाठी आणखी काही कालावधी देण्यात येईल.
- त्यानंतरही पूर्तता न झाल्यास विकसकाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्याच्या जंगम, स्थावर मालमत्ता, बँक खाते असा तपशील सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील.
- या तपशिलानंतर संबंधित रक्कम वसूल करण्यासाठी वॉरंट संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येतील. त्यांनी त्यांचे बँक खाते, स्थावर, जंगम मालमत्ता यावर जप्तीसारखी कारवाई करून नुकसानभरपाई वसूल करण्यास मदत करणे अपेक्षित आहे.
- बँक खाते, स्थावर व जंगम मालमत्तेचा तपशील देण्यात कसूर केल्यास तर संबंधित प्रकरण भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदीनुसार कारवाईसाठी तर संबंधित प्रकरण त्या त्या भागातील प्रथमवर्ग नागरी दंडाधिकारी यांच्याकडे पाठविले जाईल, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
