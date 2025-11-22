वस्त्रोद्योगाला मिळणार सौर ऊर्जा प्रकल्पांची वीज
सौरऊर्जा प्रकल्पांतून
वस्त्रोद्योगाला वीज
राज्य सरकार आराखडा तयार करणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाला सौरऊर्जा प्रकल्पाची वीज देण्याची मोहीम जोरात सुरू असतानाच आता वस्त्रोद्योगही सौरऊर्जा प्रकल्पात तयार होणाऱ्या विजेवर चालवण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विखुरलेल्या वस्त्रोद्योगात सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर कसा करता येईल, कुठे सौर प्रकल्प उभारावे लागतील, याबाबतचा आराखडा राज्य सरकारकडून तयार केला जाणार आहे. दरम्यान, वस्त्रोद्योग सौरऊर्जेवर गेल्यास राज्यावर पडत असलेला वीजदर सवलतीच्या अनुदानाचा भार कमी होऊ शकणार आहे.
राज्यभरात पाच-सहा लाख वस्त्रोद्योग असून त्यांना महावितरणकडून सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा केला जातो. या वीजबिलाच्या शेकडो कोटी रुपयांच्या सवलतीचा भार अनुदान रूपाने राज्याच्या तिजोरीवर पडतो. शेतकऱ्यांच्या वीजबिल सवलतीचा भार सरकारवर पडत आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पात स्वस्तात तयार होणारी वीज, सौर कृषी पंप असे पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने हा भार टप्प्याटप्प्याने कमी होत आहे. त्याच धर्तीवर वस्त्रोद्योग सौरऊर्जेवर चालवण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे ऊर्जा विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
