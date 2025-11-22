वाडा एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला विश्वास
भरीव कामांमुळे भगवा फडकणार
वाडा येथे शिंदे यांनी व्यक्त केला विश्वास
वाडा, ता. २२ (बातमीदार) ः वाडा नगर पंचायतीसाठी गेल्या पाच वर्षांत पाणी योजना, अग्निशमन दलाची गाडी, मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांचे काॅंक्रीटीकरण, स्ट्रीट लाइट, पाणी आरक्षण, स्मशानभूमी, तलावांच्या सुशोभीकरणासाठी चार कोटींचा निधी, ओपन जिम, कब्रस्तानसाठी निधी, डम्पिंग ग्राउंड अशा कामांसाठी नगरविकास खात्याकडून भरीव निधी दिल्याने वाडा शहराचा चेहरामोहराच बदलला आहे. ही केलेली विकासकामे नगर पंचायतीवर शिवसेनेचा भगवा फडकवतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे व्यक्त केला.
येथील गुडलक मैदानात शनिवारी (ता. २२) प्रचार सभा झाली. एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, की शिवसेना फक्त निवडणुकीपुरते काम करीत नाही, तर कोणताही प्रसंग असो, कोणतेही संकट असो सर्वप्रथम मदतीला येतो तो शिवसैनिक. आपला विकासाचा अजेंडा असल्याने या नगर पंचायतीवर भगवा फडकवण्याचे आवाहन शिंदे यांनी केले.
--
काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष समर्थकांसह शिवसेनेत प्रवेश
काँग्रेसचे वाडा तालुकाध्यक्ष दिलीप पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष विशाखा पाटील, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या कार्यकर्त्या तथा माजी उपनगराध्यक्ष नयना चौधरी आदींनी आपल्या शेकडो समर्थकांसह शिवसेनेत प्रवेश केला.
---
मित्रपक्षांतील कार्यकर्त्यांना प्रवेश देऊ नका
वाड्यातील काही कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. या वेळी त्यांनी मित्रपक्षांतील कार्यकर्त्यांना आपल्या पक्षात प्रवेश देऊ नका, अशी सूचना त्यांनी या वेळी केली.
