पालघरमध्ये विकासाची गंगा आणणार
विकासाची गंगा आणणार
पालघरमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन
पालघर, ता. २२ ः ठाणे-पालघर हे सख्खे भाऊ असून ठाणे जिल्ह्यासारखा विकास पालघरमध्ये करायचा आहे. पालघरमध्ये विकासाची गंगा आणायची आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालघरमध्ये केले.
पालघर येथील प्रचारसभेत ते बोलत होते. पालघरच्या नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेचे उमेदवार उत्तम घरत यांनी चार वेळा उपनगराध्यक्षपद सांभाळले आहे. आता विकासासाठी त्यांना नगराध्यक्ष करायचे असून त्यांना साथ द्या, असे आवाहन शिंदे यांनी केले. शिवसेनेने पालघरमध्ये सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना उमेदवारी दिली आहे. शिवसेना छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचा आदर्श घेऊन काम करतेय. शिवसेनेचे लक्ष्य विकास विकास आणि केवळ विकास आहे. येथे मुरबे बंदर येऊ पाहत आहे. नागरिकांना नुकसान देणारे प्रकल्प असतील तर आम्ही ते करणार नाही, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली.
