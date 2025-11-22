ऍसिडिटीच्या कॅप्सुल गोळ्यांमध्ये निघाल्या आळ्या
ॲसिडिटीच्या गोळ्यांमध्ये निघाल्या अळ्या
महिला रुग्ण हादरली, डॉक्टरही थक्क
कल्याण, ता. २२ (वार्ताहर) : कल्याणमध्ये एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ॲसिडिटीच्या त्रासासाठी दिलेल्या गोळ्यांमध्ये चक्क अळ्या असल्याचे समोर आले आहे. हे पाहून रुग्णासह डॉक्टरही आश्चर्यचकित झाले आहेत. हा प्रकार एखाद्या रुग्णाच्या जीविताशी खेळण्याचा आहे. त्यामुळे गोळ्यांच्या कंपनीविरोधात कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी रुग्णाच्या नातेवाइकाने केली आहे.
कल्याण पश्चिमेतील प्रथमेश इमारतीत राहणाऱ्या सायली पनवेलकर यांचा खांदा दुखत होता. त्यांची मुलगी मानसी राणे या त्यांच्या आई सायली यांना डॉ. केदार भिडे यांच्याकडे उपचारासाठी घेऊन गेल्या. डॉक्टरांनी त्यांना गोळ्या दिल्या. त्या गोळ्यांमध्ये ॲसिडिटीवर ओमे कैप-२० ही गोळीदेखील होती. सायली यांनी गोळ्या खाण्यासाठी घेतल्या तेव्हा त्या गोळ्या काळपट असल्याचे दिसून आले. त्यांना थोडं वेगळं वाटलं. गोळ्या अशा का, असा त्यांना संशय आला.
त्यांनी त्या गोळ्या निरखून पाहिल्या असता त्यामध्ये अळ्या दिसून आल्या. हे पाहून सायली आणि त्यांची मुलगी मानसी यांना धक्का बसला. गोळ्यांच्या पाकिटावर उत्पादनाची तारीख ही २०२५ सालची होती आणि कालबाह्य होण्याची तारीख २०२७ पर्यंत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मुदत संपलेली नसताना गोळ्यांमध्ये अळ्या कशा काय आढळून आल्या, असा प्रश्न त्यांना पडला.
कंपनीकडे तक्रार
हा प्रकार पाहून मानसी यांनी आईसोबत डॉ. भिडे यांच्याकडे धाव घेतली. हा प्रकार ऐकताच डॉ. भिडे यांनाही धक्का बसला. असा प्रकार अन्य कोणासोबत होऊ नये, यासाठी डॉ. भिडे यांनी तातडीने प्राईड हेल्थ केअरशी संपर्क साधत त्यांना घडला प्रकार सांगितला. त्यांना याबाबत पूर्ण कल्पना दिली. याप्रकरणी गोळ्यांची कंपनी रोनपोली यांच्याकडेही संपर्क साधून हा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणला. सायली यांना अळ्या आढळून आलेल्या गोळ्या पाठवून द्या. कंपनीने दाद दिली नाही तर या प्रकरणात ग्राहक न्यायालयाकडे दाद मागण्यात येईल, असे डॉक्टर भिडे यांनी सांगितले.
