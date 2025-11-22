अंबरनाथ उड्डाणपूल दुर्घटना: मृत वाहनचालकावरच गुन्हा
अंबरनाथ अपघातप्रकरणी वाहनचालकावर गुन्हा
अंबरनाथ, ता. २२ (वार्ताहर) ः येथील उड्डाणपुलावर शुक्रवारी (ता. २१) झालेल्या भीषण कार अपघातप्रकरणी मृत चालक लक्ष्मण शिंदे यांच्याविरोधात अंबरनाथ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या अपघातात चाैघांचा मृत्यू झाला असून चार जण गंभीर जखमी आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उड्डाणपुलावर कारचालकाने वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करून बेदरकार वाहन चालवले. कारने समोरून येणाऱ्या दुचाकींना जोरदार धडक दिली. या अपघातात चालक लक्ष्मण शिंदेसह एकूण चाैघांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये अंबरनाथ नगर परिषदेच्या नगररचना विभागातील कर्मचारी शैलेश जाधव आणि चंद्रकांत अनार्थे यांचा समावेश आहे. हे दोघे काम आटोपून दुचाकीवरून घरी जात होते. तसेच उल्हासनगरचा रहिवासी सुमीत चेलानी हा या अपघातात ठार झाला.
हृदयविकाराचा झटका?
हा अपघात शिवसेनेचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार किरण चौबे यांच्या प्रचार सभेसाठी जात असताना घडला. लक्ष्मण शिंदे हे त्यांचे वाहनचालक होते. वाहनाचा ताबा सुटून कार अनियंत्रित झाल्याचे सांगितले जात असले तरी शिंदे यांना हृदयविकाराचा झटका आला असावा, असा दावा चौबे कुटुंबीयांनी केला आहे; मात्र शवविच्छेदन अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. किरण चौबे किरकोळ जखमी असून ते उपचार घेत आहेत.
---
जखमींवर उपचार
अपघातात अमित चौहान आणि अभिषेक चौहान हे दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाले. अमित याच्यावर उल्हासनगर मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अभिषेक याला कळवा, सायन, केईएम आणि पुन्हा कळवा अशा अनेक रुग्णालयांत हलवण्यात आल्याने त्याची प्रकृती बिघडल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे. चौथ्या जखमीबाबतची अद्यापही पोलिसांना माहिती मिळाली नाही. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय जाधव करत आहेत.
