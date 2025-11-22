उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खैरे कुटुंबियांशी साधला संवाद
खैरे आत्महत्याप्रकरणी जलद गतीने तपास
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खैरे कुटुंबीयांशी साधला संवाद
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २२ ः अर्णव खैरेच्या कुटुंबीयांशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी (ता. २२) दूरध्वनीवरून संवाद साधला. या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास जलदगतीने करण्यात येईल. यातील दोषींवर कडक कारवाई होईल. पीडित कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी फास्टट्रॅक पद्धतीने कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले.
शिवसेना शिंदे गटाचे विधानसभा संपर्कप्रमुख महेश गायकवाड यांनी खैरे कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे खैरे कुटुंबाशी संपर्क साधून दिला. कुटुंबाला धीर देत त्यांनी सांगितले, की या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल. दोषी कोणीही असो, त्याच्यावर कठोर कारवाई होणारच. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनीदेखील या प्रकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत पोलिस यंत्रणेला गतिमान तपासाचे निर्देश दिले. अर्णवला न्याय मिळावा, हीच सरकारची पहिली जबाबदारी आहे. फास्टट्रॅक कोर्टात गुन्हा नेऊन शक्य तितक्या कमी कालावधीत कारवाई पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी सांगत कुटुंबीयांचे सांत्वन करीत त्यांना दिलासा दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.