‘भाषेच्या असुरी प्रेमाचा बळी अर्णव’ – आमदार चित्रा वाघ
भाषेच्या असुरी प्रेमाचा अर्णव बळी
आमदार चित्रा वाघ यांची ठाकरे बंधूंवर अप्रत्यक्ष टीका
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २२ ः अर्णव हा भाषाविषयक विषारी राजकारणाचा पहिला बळी आहे. तुमच्या मुलांच्या राजकीय भविष्याचा पाया रचण्यासाठी एका मराठी मुलाचा बळी घेणार का, असा सवाल भाजप नेत्या व आमदार चित्रा वाघ यांनी केला. या घटनेबाबत संताप व्यक्त करीत नाव न घेता त्यांनी ठाकरे बंधूंवर टीका केली. शनिवारी (ता. २२) वाघ यांनी खैरे कुटुंबाची भेट घेतली.
आमदार वाघ म्हणाल्या, अर्णव हा हुशार, अभ्यासू मुलगा होता. फक्त एका हिंदी वाक्यावरून त्याला मारहाण करण्यात आली. त्या धक्क्यातून त्याने आत्महत्या केली. भाषा संवादाचे साधन आहे की वादाचे, हाच खरा प्रश्न आहे. मराठी मुलगा, मारणारेही मराठी, काय साध्य झाले याने? एक कुटुंब यातून उद्ध्वस्त झाले.
भाषेच्या नावावर पेरलेले विष
काही नेते त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी, त्यांच्या मुलांचे राजकीय भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी भाषेच्या नावावर विष पेरत आहेत. त्याचा पहिला बळी अर्णव ठरला. कथित मराठी अभिमान दाखवणारे नेते त्यांची स्वतःची मुले पार्ट्यांमध्ये जातात. तेव्हा मराठी बोलतात का? मग दुसऱ्या भाषेचा एवढा द्वेष का, असा सवाल करीत वाघ यांनी भाषिक दहशतीवर थेट प्रहार केला.
‘आई म्हणून मला यातना जाणवतात’
खैरे कुटुंबीयांची भेट घेताना चित्रा वाघ भावुक झाल्या. एका आईने मुलाला गमावले, त्या आई-वडिलांची अवस्था पाहवत नाही. आई म्हणून माझ्या मनात वेदना आहेत. एखाद्याचा जीव घेऊन मराठी अस्मिता वाढवणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आरोपी पकडले जातील ः वाघ
या प्रकरणातील सर्व आरोपी १०० टक्के पकडले जातील. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निश्चित कडक कारवाई करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मी आरोप करीत नाही, परिस्थिती स्वतः बोलते. या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना सणसणीत चपराक द्यावीशी वाटते, असे वाघ म्हणाल्या.
वडेट्टीवारांवर हल्लाबोल
या वेळी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यावरही त्यांनी निशाणा साधला. ‘तुणतुणं’ वाजवणाऱ्यांनी राजकारणातून वेळ काढून अर्णवच्या घरी भेट द्यावी. उत्तरे तिथेच मिळतील, असा टोला त्यांनी लगावला.
