अर्णवच्या आत्महत्येच्या निषेधार्थ भाजपचे आंदोलन
अर्णवच्या आत्महत्येच्या निषेधार्थ भाजपचे आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : लोकल ट्रेनमध्ये मराठी-अमराठी वादामुळे नैराश्यात गेलेल्या १९ वर्षीय अर्णव खैरे याने काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली. मराठी-अमराठी वादातून तरुणाने आत्महत्या केल्याने या घटनेचा निषेध करण्यासाठी भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्या नेतृत्वात आज दादर येथील शिवाजी पार्क येथे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळावर जाऊन ‘सद्बुद्धी आंदोलन’ केले.
आंदोलनावेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी तोंडाला काळ्या पट्ट्या बांधल्या होत्या. अमित साटम म्हणाले, की मुंबई शहराच्या सोशल फॅब्रिकला धक्का पोहोचवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न कोणीतरी करीत आहे. भाषा, प्रांत यांच्या आधारावर समाजात तेढ निर्माण करण्याचे राजकारण काही व्यक्ती आणि काही राजकीय पक्ष करीत आहेत. स्वतःचे संपलेले राजकारण पुन्हा एकदा जिवंत करण्याकरिता प्रक्षोभक अशा प्रकारची विधाने करण्यात येत आहेत. लोकांची माथी भडकावण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न ते करीत आहेत. अशा प्रकारे लोकांची माथी भडकावण्याचे काम करू नये. त्यामुळे याचाच परिणाम असा झाला आहे, की रेल्वेमध्ये अशा प्रकारची घटना होऊन मराठी तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला आहे. या अशा प्रकारचे राजकारण करणारे राजकीय पक्ष व राजकीय व्यक्ती यांना सद्बुद्धी मिळावी, अशी आमची प्रार्थना आहे, असे म्हणत अमित साटम यांनी विरोधकांवर आणि विशेषतः शिवसेना ठाकरे पक्षावर निशाणा साधला. अर्णव खैरे आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांचा तपास सुरू आहे. अशा प्रकारच्या घटना भविष्यात घडू नयेत, अशी मागणी करीत त्यांनी या घटनेचा निषेध केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.