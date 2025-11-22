आयआयटी मुंबईत दुसरी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद
आयआयटी मुंबईत दुसरी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या सर्वांगीण कल्याणावर सर्वाधिक भर
मुंबई, ता. २२ ः विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासोबत त्याच्या शैक्षणिक विकासासाठी आज आयआयटी, मुंबई राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य परिषदेला सुरुवात झाली. या वेळी देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य आणि कल्याणासंदर्भात ‘इर्मेजिंग बेस्ट प्रॅक्टिसेसे ऑफ वेलबेइंग २.०’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले.
या परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रो. दीपक मारला यांनी या परिषदेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, भावनिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या भरभराटीस येऊ शकतील, असा विश्वास व्यक्त केला. आयआयटी मुंबईचे संचालक प्रो. शिरीष बी. केदारे यांनी या वेळी आयआयटी मुंबई येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरी, रोजगारच उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग नाही, तर विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक, भावनिक कल्याण यासाठीच्या भावना आणि राष्ट्रविकास जागृत करणे हेदेखील महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयआयटीत ‘फ्लरिशिंग हब’ची स्थापना करण्यात आली असून, यातून विद्यार्थ्यांच्या मनावर निर्माण होणारे विविध प्रकारचे ताण कमी करणे, हा हेतू असल्याचेही ते म्हणाले.
परिषदेचे प्रमुख पाहुणे, तथा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे शिक्षण सचिव डॉ. विनीत जोशी, जुने आणि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोनांशी एकत्रित करण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला. ‘प्राणमय कोशापासून आनंदमय कोशापर्यंत’च्या प्रवासाचा संदर्भ देत, त्यांनी सुरक्षित, सहाय्यक कॅम्पस (परिसर) तयार करण्याचे समर्थन केले, जिथे विद्यार्थी स्वतःला मोकळेपणाने व्यक्त करू शकतील आणि जीवनातील ताण व्यवस्थापित करायला शिकू शकतील. यासाठीच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातून सर्वांगीण कल्याणाला शिक्षण सुधारणांच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
