अमली पदाथ अटक
अमली पदार्थप्रकरणी एकाला अटक
वाशीमध्ये कारवाई; १.५ लाखांचा मेफेड्रॉन जप्त
नवी मुंबई, ता. २२ (वार्ताहर) : कोकण कृती विभागाच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने नवी मुंबईत मेफेड्रॉन (एमडी) या अमली पदार्थाचा पुरवठा करणाऱ्या एका नायजेरियन नागरिकाला वाशीतील जुहू गाव येथून अटक केली. लुईस इफायानी ॲनिक्वी (वय ३९) असे त्याचे नाव आहे. पोलिसांनी त्याच्याकडून १७ ग्रॅम वजनाचे एक लाख ५० हजार रुपये किमतीचे मेफेड्रॉन व इतर साहित्य जप्त केले.
कोकण कृती विभागाच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने २२ ऑक्टोबरला वाशीतील पाम बीच मार्गावर रमजान इमाम शेख (२५) याला दोन लाख ८० हजार रुपये किमतीच्या २८ ग्रॅम एमडीसह अटक केली होती. त्यानंतर पथकाने रमजान शेख याच्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून १८ नोव्हेंबरला हनुमंत कुंडलिक जानकर (३१) याला वाशीतून अटक केली होती. त्यानंतर पथकाने हनुमंत जानकर याच्याकडे अधिक चौकशी केली असता, त्याला मेफेड्रॉन पुरवणारा मुख्य पुरवठादार हा नायजेरियन नागरिक असल्याचे त्याने सांगितले. तसेच हा तस्कर वाशी सेक्टर-९ मधील जुहू गाव येथे ॲक्टिव्हा स्कूटरवरून येऊन एमडी पुरवत असल्याचे सांगितले.
त्यानंतर पोलिस उपअधीक्षक रामचंद्र मोहोते यांच्यासह पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर गावशेते, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक उमेश भोसले, यू. आर. काळे आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी वाशीतील जुहू गाव परिसरात २१ नोव्हेंबरला मध्यरात्री सापळा रचून आरोपी लुईस इफायानी ॲनिक्वी याला पकडले. या वेळी त्याच्याजवळ एक लाख ५० हजार रुपये किमतीचा १७ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रॉन) तसेच इतर साहित्य जप्त केले.
