नवी मुंबईत गुन्हे शाखेची धडक कारवाई

महापेतील लाॅजवर कारवाई
दोन बांगलादेशी महिलांची सुटका; तिघांना अटक
नवी मुंबई, ता. २२ (वार्ताहर) : अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने वेश्याव्यवसाय चालवणाऱ्या महापे येथील हर्षिता इन लॉजिंग अँड बोर्डिंगवर छापा टाकून दोन बांगलादेशी महिलांची सुटका केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी लॉज मालक व दोन कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे. पोलिसांनी आता वेश्याव्यवसायासाठी महिला पुरवणाऱ्या दोघांचा शोध सुरू केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार महापे येथील हर्षिता लॉजमध्ये जाणाऱ्या ग्राहकांना महिलांचे फोटो दाखवून त्यांना वेश्यागमनासाठी मुली पुरविण्यात येत असल्याची माहिती अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाला मिळाली होती. या आधारे सहाय्यक पोलिस आयुक्त धर्मपाल बनसोडे व वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पृथ्वीराज घोरपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजश्री शिंदे, पोलिस उपनिरीक्षक सरिता गुडे आणि त्यांच्या पथकाने मंगळवारी (ता. १८) हर्षिता लॉजमध्ये बनावट ग्राहक पाठवले होते. या वेळी ग्राहकाकडून मिळालेल्या संकेतानंतर गुन्हे शाखेच्या पथकाने लॉजवर छापा टाकला. या वेळी लॉजमध्ये दोन बांगलादेशी महिलांना वेश्याव्यवसायासाठी ठेवण्यात आल्याचे आढळले. चौकशीत लॉज मालक उमेश गुप्ता, मॅनेजर अंकितकुमार पोदार, वेटर समीर मुंडा हे राजू आणि अब्दुल या दोघांकडून वेश्यागमनासाठी महिला मिळवत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यानुसार पोलिसांनी महिला पुरवणारे राजू आणि अब्दुल या दोघांचा शोध सुरू केला आहे.
