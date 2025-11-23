मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची धडपड
मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची धडपड
आजी, माजीसह इच्छुकांचा उत्साह शिगेला
तुर्भे, ता.२२ (बातमीदार): नवी मुंबई महापालिकेचे प्रभाग आरक्षण सोडत नुकतीच पार पडली. आजी, माजी नगरसेवकांबरोबर इच्छुक नगरसेवक देखील निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. प्रभागातील मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आरोग्य शिबिराचा धडाका सुरु झाला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेची २०१५ मध्ये निवडणूक झाली होती. त्यानंतर दहा वर्षांनी २०२५ मध्ये पालिकेची निवडणूक लागली आहे. निवडणुकीची तारीख जाहीर होणे बाकी आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाची तयारी बघता कोणत्याही क्षणी तारीख जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रभागातील माजी नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार कामाला लागले आहेत. प्रभागातील आजी माजी तसेच इच्छुक उमेदवार समाजमाध्यमांवर चमकू लागले आहेत. हक्काचा माणूस, जनतेचा माणूस, आपलाच नगरसेवक, भावी लोकप्रतिनिधी अशा आशयाचे बॅनर झळकु लागले आहेत.
------------------------------
विविध कार्यक्रमांचे धडाका
नुकतेच बालदिनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी आजी-आजोबांना विशेष आमंत्रण होते. काही नगरसेवकांकडून वाढदिवसाच्यानिमित्त मतदारांना मेजवानी दिली. तर माजी नगरसेवकांनी जनसंपर्क वाढवण्यासाठी क्रिकेटचे सामने भरवले आहेत. तर महिला उमेदवारांनी कौशल्य विकास प्रशिक्षण शिबिर घेतले. तर काहींनी वाहनचालक प्रशिक्षण, विशेष घरगुती व्यवसाय करण्यासाठीचे प्रशिक्षण देण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.