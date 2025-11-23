वाहनचालकांना आर्थिक भूर्दंड
वाहनचालकांना आर्थिक भूर्दंड
थांबा रेषा नसल्याने वाहतूक पोलिसांकडून दंड
वाशी, ता.२२(बातमीदार)ः नवी मुंबईतील रस्त्यांवर वाहतुकीचे नियम पाळण्यासाठी सिग्नल यंत्रणेजवळ थांबा रेषा, झेब्रा क्रॉसिंग, रस्त्यावरील विभाजन पट्टे रंगवण्यात येतात. मात्र, पावसाळा संपल्यानंतर अनेक ठिकाणी असे पट्टे गायब आहेत. परिणामी, वाहनचालक आर्थिक भूर्दंड बसत आहे.
वाहतूक नियंत्रणात थांबा रेषा, झेब्रा क्रॉसिंगचे महत्त्व मोठे असते. वाहनचालकांनी सिग्नलवर थांबताना थांबा रेषाच्या बाहेर थांबावे, यासाठी काही चिन्हांकनाचा वापर केला जातो. मात्र, सध्या रेषा दिसत नसल्याने वाहनचालकांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होत आहे. वाशी, कोपरखैरणे, ऐरोली, घणसोली, रबाळे, बेलापूर, नेरुळ तसेच ठाणे-बेलापूर मार्गावरील प्रमुख चौकांसह अंतर्गत रस्त्यांवर अशा रेषा पुसट झाल्या आहेत. त्यामुळे वाहनांचा वेग, वाहतूक नियंत्रण राखताना वाहतूक पोलिसांची तारांबळ उडत आहे. तर अनेक ठिकाणी पोलिसांशी वादावादीचे प्रकारही उद्भवत आहेत.
-------------------
पालिकेचे उशिराचे शहाणपण
नवी मुंबई महापालिकेचे शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांना या संदर्भात विचारले असता सिग्नलजवळील थांबा रेषा, झेब्रा क्रॉसिंग गायब झाल्या आहेत. त्या ठिकाणी पुन्हा पट्टे मारण्यात येईल, असे सांगितले. तर अशा ठिकाणी तातडीने पट्टे रंगवण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
