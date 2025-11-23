एकतर्फी प्रेमातून तरुणीची बदनामी
तरुणाकडून समाजमाध्यमांवर फोटो व्हायरल
नवी मुंबई, ता.२३ (वार्ताहर): नेरुळमध्ये राहणाऱ्या एका २५ वर्षीय तरुणाने एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा मानसिक छळ केला आहे. या प्रकरणी नेरुळ पोलिस ठाण्यात तरुणाविरोधात माहिती तंत्रज्ञान कायद्यासह भारतीय न्याय संहिता कलम ७८(१) आणि कलम ३५१(२) नुसार गुन्हा दाखल आहे.
नेरुळ येथे कुटुंबासह राहणाऱ्या पिडित तरुणीची दोन वर्षांपूर्वी चेतन चक्रनारायणसोबत ओळख झाली होती. ओळखीचे रुपांतर मैत्रीत झाले, मात्र कालांतराने चेतनने पीडित तरुणीवर अनेक बंधने घालण्यास सुरुवात केली. तिच्या वागण्या-बोलण्यावर सतत नियंत्रण ठेवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पीडित तरुणीने जाणीवपूर्वक अंतर ठेवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे एकतर्फी प्रेमातून होणारा त्रास शिगेला गेला. यावेळी स्वत:च्या जिवाचे बरे-वाईट करण्याची तसेच तिचे वैयक्तिक फोटो सोशल मीडियावर टाकून बदनामीची धमकी दिली. त्यामुळे पिडिताचे कुटुंब मानसिक तणावाखाली होते.
नेरुळ पोलिसांकडे तक्रार
चेतनने पीडित तरुणीच्या नावाने बनावट इन्स्टाग्रामवर अकाऊंट तयार केले होते. तसेच त्यावरुन जुने वैयक्तिक फोटो व्हायरल करत तिची बदनामी केली. त्यामुळे सततचा पाठलाग, धमक्या, समाजमाध्यमांवरील बदनामीला कंटाळून पीडित तरुणीने मोबाईल नंबरही बंद केला. मात्र, चेतनने तिच्या घरी जाऊन कुटुंबीयांना त्रास दिल्याने अखेर पीडित तरुणीने नेरुळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
