ईसीजी तंत्रज्ञपदासाठी प्रतिसाद नाही!
शताब्दी रुग्णालयात कंत्राटी भरतीची प्रक्रिया सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मुंबई पालिकेच्या कांदिवली शताब्दी रुग्णालयातील ईसीजीच्या तंत्रज्ञाच्या कंत्राटी पद भरले जात नसल्यामुळे या सेवेवर ताण येत आहे. पद भरण्याची कार्यवाही सुरू असून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. दरम्यान, कमी पगार आणि शिक्षणाची अट यामुळे हे पद भरण्यास अडचणी येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
‘ईसीजी सेवा बाधित’ या मथळ्याखाली शुक्रवारी (ता. २१) ‘सकाळ’मध्ये बातमी प्रसिद्ध झाली हाेती. त्यावर पालिका प्रशासनाने पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. सर्व उपनगरीय रुग्णालयांच्या आस्थापनेवरील रिक्त पदे एकत्रित भरण्याची कार्यवाही सार्वजनिक आरोग्य खात्यातर्फे करण्यात येते. सद्य:स्थितीत ईसीजी तंत्रज्ञ संवर्गाच्या रिक्त पदांच्या बिंदू नामावलीसंदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. ईसीजी तंत्रज्ञ संवर्गाचे एक रिक्त पद कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांसाठी स्थानिक जाहिरात वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. अद्याप जाहिरातीसाठी पुरेसा प्रतिसाद नसल्याने हे पद रिक्त असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
तातडीची ईसीजी रुग्णालयातच!
- कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयात ईसीजी तंत्रज्ञान विभागात सकाळच्या सत्रात तंत्रज्ञ कर्मचाऱ्यातर्फे ईसीजी काढण्याचे कामकाज होते. ही कर्मचारी रजेवर असल्याने हे काम डॉक्टर आणि परिचारिका करीत आहेत.
- अपघात विभाग, आंतररुग्ण, शस्त्रक्रियांचे रुग्ण आणि आरोग्याच्या स्थितीनुसार बाह्यरुग्ण (ओपीडी) विभागातील रुग्णांचे ईसीजी काढण्यात येत आहेत.
- तातडीने ईसीजीची गरज नसलेल्या रुग्णांनाच त्यांच्या घराजवळील मालाड पूर्वेतील मनोहर वामन देसाई रुग्णालय किंवा बोरिवली येथील श्री. हरिलाल भगवती रुग्णालयात पाठवण्यात येत असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
