सुशिक्षित बेरोजगारांची थट्टा
सुशिक्षित बेरोजगारांची थट्टा
नोकरीच्या प्रलोभनातून १६ लाखांची फसवणूक
पनवेल, ता.२३ (वार्ताहर): सरकारी नोकरीच्या प्रलोभनातून तोतया अधिकाऱ्यांने सुशिक्षित बेरोजगारांकडुन १६ लाख ४४ हजारांचा गंडा केला आहे. या प्रकरणात पनवेल शहर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
खासगी, सरकारी, निमसरकारी कार्यालयात नोकरीची कामे अक्षय निंबाळकर ही व्यक्ती करत असल्याची माहिती नेरुळच्या करण पद्माला मिळाली होती. करणला नोकरीची गरज असल्यामुळे त्याने निंबाळकरला संपर्क केला होता. यावेळी पनवेल येथील कार्यालयात अक्षयने स्वत:ची ओळख दिल्लीतील डीआरआयचा वरिष्ठ अधिकारी म्हणून केली होती. तसेच उपस्थिती व्यक्तीची कॅफ्टन लोकेश साळुंखे अशी ओळख करुन देताना मर्चंट नेव्हीमध्ये नोकरी लावत असल्याचे सांगितले होते. निंबाळकरने करणला सरकारी किंवा महाराष्ट्र सिक्युरिटी बोर्डमध्ये नोकरी लावण्याचे आश्वासन देत, ७० हजार रुपये घेतले होत. पण पैसे देऊन अनेक महिने उलटूनही नोकरी मिळत नसल्याने याबाबत वारंवार विचारणा सुरू केली होती. पण निंबळकर टाळाटाळ करत असल्याने फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पोलिसांकडे तक्रार केली.
---------------------------
पाचजणांना गंडा
अक्षय निंबाळकर प्रमाणे आर्यन भोसले, आशिष मयेकर, लोचन खांबडेकर, तुलसीदास खंडू, सचिन पाटील यांनी देखील नोकरीचे प्रलोभन दाखवून १६ लाख ४४ हजार रुपये उकळल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार पनवेल शहर पोलिसांनी आरोपी अक्षय निंबाळकरविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरु केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.