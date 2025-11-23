अंबरनाथमध्ये पॅनल पद्धतीमुळे गोंधळाची शक्यता!
अंबरनाथमध्ये पॅनेल पद्धतीमुळे गोंधळाची शक्यता
मतदारांसाठी ईव्हीएम मतदान मार्गदर्शनाची तातडीने मागणी
अंबरनाथ, ता. २३ (वार्ताहर) ः अंबरनाथ नगर परिषदेची निवडणूक यंदा पॅनेल पद्धतीने होत असल्यामुळे मतदारांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यापूर्वी वॉर्डनिहाय मतदान होत असल्याने मतदार केवळ एका उमेदवाराला मत देत होते; मात्र या निवडणुकीत मतदारांना तीन उमेदवारांना, तर काही प्रभागांमध्ये चार उमेदवारांनादेखील मत द्यावे लागणार आहे. यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे.
पॅनेल पद्धतीमुळे मतदारांना एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक उमेदवारांची निवड करावी लागणार आहे. अशिक्षित आणि ज्येष्ठ नागरिकांना पॅनेल पद्धतीची माहिती नसल्यामुळे त्यांचा गोंधळ वाढू शकतो आणि मतदानावर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, मतदारांची योग्य तयारी व्हावी आणि मतदानाच्या दिवशी होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी नागरिकांनी व समाजसेवकांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे तातडीने जनजागृती करण्याची मागणी केली आहे.
ईव्हीएम प्रात्यक्षिकाची मागणी
मतदारांना ईव्हीएम मशीनवर मतदान कसे करावे, याविषयी तातडीने मार्गदर्शनपर जनजागृती करावी. मतदान अगदी जवळ आल्यावर घाईगडबड न होता, मतदानाच्या काही दिवसांपूर्वीच प्रात्यक्षिक कार्यक्रम आयोजित करून प्रत्यक्ष ईव्हीएमवर मतदान प्रक्रिया दाखवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. जनजागृती लवकरात लवकर सुरू करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे, जेणेकरून मतदानाच्या दिवशी मतदारांना कोणतीही अडचण येणार नाही.
