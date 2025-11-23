भिवंडीत काँग्रेस पक्ष स्वबळावर लढण्याची तयारी
भिवंडीत काँग्रेसची स्वबळाची तयारी
पक्ष कार्यालयात इच्छुकांना उमेदवारीचे अर्जवाटप
भिवंडी, ता. २३ (बातमीदार) : माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्ताने झालेल्या कार्यक्रमानंतर भिवंडी शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात महानगरपालिकेच्या इच्छुक उमेदवारांना अर्ज वाटप करण्यात आले. या प्रसंगी माजी खासदार सुरेश टावरे, शहर जिल्हाध्यक्ष रशीद ताहीर मोमीन यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या प्रसंगी माजी आमदार तथा जिल्हाध्यक्ष रशीद ताहीर यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले कि, काँग्रेस पक्ष हा भिवंडीच्या विकासासाठी झटणारा पक्ष आहे. पक्षाच्या वरिष्ठांकडून मिळालेल्या निर्देशानुसार कार्यालयात इच्छुक उमेदवारांसाठी अर्ज वितरण केले जात आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात येणार आहे. शनिवारी (ता. २२) २० इच्छुक उमेदवार अर्ज घेऊन गेल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
भिवंडीत सध्या सुरु असलेले रस्ता रुंदीकरण हे अवैध आहे. नवीन आराखड्यानुसार शहरात रस्तारुंदीकरण होत आहे. या नवीन विकास आराखड्याला शासन मंजुरी नाही. मागील विकास आराखडा २००३ सालचा आहे. त्यानुसार आग्रारोड २४ मीटरचा आहे. मात्र, सध्या रस्ता रुंदीकरण ३६ मीटर केल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याची माहिती रशीद ताहीर यांनी दिली. पुढे त्यांनी सांगितले कि, रस्तारुंदीकरण केल्यानंतर करदात्या मालकास पंचनामा त्याचवेळी दिला जात नाही, याचा त्रास मालमत्ताधारकांना सहन करावा लागत आहे. यामधून मोठा भ्रष्टाचार केला जात आहे, असा आरोप ताहीर यांनी केला. शहराचा विकास झाला पाहिजे मात्र नियमानुसार हा विकास झाला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी काँग्रेस कार्यालयात कार्यकर्त्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी गर्दी केली होती.
पंचनाम्यासाठी अधिकारीवर्ग वेगवेगळ्या कागदापत्राची मागणी करीत पैशाची देखील मागणी केली जात आहे. वीजबिल, टेलीफोन बिल असताना पालिका अधिकारी त्यांना पंचमनाम देत नाही. मागील आयुक्त आणि आताचे आयुक्त यांनी रस्तारुंदीकरण केल्यानंतर तेथे ताबडतोब ना गटार बनविले ना रोड बनले आहे. पालिकेत छोटे काम घेऊन गेल्यानंतर फंड नसल्याचे सांगतात. खासदार, आमदार मंत्र्यांकडून फंड आणून शहरात किरकोळ काम केले जात आहे. आयुक्तांनी नुकसान भरपाई (मुहावजा) दिल्याची एक तरी व्यक्ती दाखवा. अन्यथा पालिकेने नुकसान भरपाई आणि अतिरिक्त टीडीआर दिल्याची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, असे आवाहन ताहीर यांनी पालिका प्रशासनाला केले. शेवटी
