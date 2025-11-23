कब्रस्तान संरक्षक भिंत व सुविधांचा निधी इतरत्र वळविल्याचा स्थानिकांचा आरोप
कब्रस्तानात निकृष्ट कामे
एक कोटी निधी मंजूर तरी कामे अर्धवट
भिवंडी, ता. २२ नोव्हेंबर (वार्ताहर) ः शहरातील नुरी नगर, न्यू आझादनगर, डोंगरपाडा येथील कब्रस्तान ठिकाणी नगर उत्थान अंतर्गत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक कोटींचा निधी मंजूर केला होता. परंतु, विकास कामांचा निधी इतरत्र वळवला असून कब्रस्तान विकास कामांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. यासंदर्भात नागरिकांनी अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके यांना निवेदन देऊन केला आहे. सुन्नी मस्जिद व मदरसा अमीर हमजा या संस्थेच्या नेतृत्वाखाली खान अयुब जमीनदार, इस्राईल खान, मोहम्मद अयाज शेख, सोहेल अहमद शहा, मेहबूब अन्सारी, संतोष राय, देवानंद गौड या शिष्टमंडळाने ही निवेदन दिले आहे.
नुरी नगर, न्यू आझाद नगर, डोंगर पाडा या ठिकाणी मोठी वस्ती असून येथील कब्रस्तानाच्या दुरुस्तीसाठी शिंदे यांनी एक कोटींचा निधी दिला होता. यात संरक्षक भिंत, वजू खाना, मयत ठेवण्याची जागा बनवणे, पायरी, नमाज पठणाची जागा बनवणे अशा नागरी सुविधा कामांचा समावेश होता. परंतु, या ठिकाणी ठेकेदाराने अर्धवट कामे करून उर्वरित निधी इतर ठिकाणी गटार बनविण्यासाठी खर्च केला असल्याचा आरोप संतोष राय यांनी केला आहे. तर, येथील कब्रस्तानाचे निकृष्ट काम करून ठेकेदाराने प्रवेशद्वारही अत्यंत तकलादू लावले आहेत. तर, संरक्षक भिंतीची उंची सुद्धा काही ठिकाणी कमी-जास्त आहे, असा आरोप खान अयुब जमीनदार यांनी केला आहे.
चौकशीचे आश्वासन
यावेळी अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके यांनी तक्रारीची योग्य ती चौकशी करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळास दिले आहे. शासनाच्या नगर उत्थान अंतर्गत कब्रस्तान दुरुस्ती व सुशोभीकरण त्यासोबत परिसरात गटार बनविण्यासाठी एक कोटी रुपये मंजूर झाले होते. त्यानुसार निविदेमध्ये अंतर्भूत कब्रस्तानाचे सर्व काम पूर्ण करण्यात आले आहे, अशी माहिती प्रभाग समिती क्रमांक एकचे उपअभियंता वसीम शेख यांनी दिली आहे.
