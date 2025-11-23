डायग्नोस्टिक व्हॅनद्वारे निदानात आढळले २८ संशयित कर्करुग्ण
डायग्नोस्टिक व्हॅनद्वारे निदानात २८ संशयित कर्करुग्ण
जवळपास तीन हजार नागरिकांची तपासणी
शहापूर, ता. २० (वार्ताहर) : कर्करोगाचे लवकर निदान करून नागरिकांना तातडीने उपचाराकडे प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनामार्फत डायग्नोस्टिक व्हॅनचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमात डायग्नोस्टिक व्हॅनद्वारे करण्यात आलेल्या तपासणीत २८ संशयित कर्करुग्ण आढळून आले आहेत.
कर्करोग तपासणी कार्यक्रम हा ३ नोव्हेंबरपासून सुरु झाला असून शनिवारी (ता. २९) प्रर्यंत राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये शहापूर, मुरबाड, भिवंडी, अंबरनाथ व कल्याण तालुक्यात सुरु आहे. या कर्करोग निदान व्हॅनद्वारे मुखाचा, स्तनाचा आणि गर्भाशय मुखाचा कर्करोग प्रमुख कर्करोगांची तपासणी केली जात आहे. या उपक्रमातंर्गत आतापर्यंत दोन हजार ९७५ नागरिकांची तपासणी डायग्नोस्टिक व्हॅनद्वारे करण्यात आली आहे. त्यात स्क्रिनिंगदरम्यान २८ रुग्ण संशयित आढळले आहेत.
आजार पूर्णपणे बरा होऊ शकतो
जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे यांनी सांगितले की, व्हॅनमध्ये कर्करोग तपासणीसाठी आवश्यक आधुनिक उपकरणे उपलब्ध असून प्रशिक्षित वैद्यकीय टीमद्वारे नियमित तपासणी केली जाते. कर्करोगाचे निदान प्राथमिक अवस्थेत झाल्यास उपचाराने हा आजार पूर्णपणे नियंत्रित व बरा होऊ शकतो. सध्या स्थानिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये, वैद्यकीय अधिकारी, आशा सेविका आणि आरोग्य कर्मचारी यांच्या समन्वयातून जनजागृती करण्यात येत आहे. कर्करोगाचे वेळीच निदान झाले तर उपचार पूर्णपणे यशस्वी होतात. त्यामुळे नागरिकांनी या मोफत तपासणी उपक्रमाचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे.
