कल्याण येथे रिलस्टार हा तनिष्का म्हाडसेचा पहिला मराठी चित्रपट
मुरबाडच्या लेकीच्या‘रिलस्टार’ चित्रपटाला नागरिकांचा प्रतिसाद
मुरबाड, ता. २२ (वार्ताहर) ः मुरबाड तालुक्यातील दहिवली पारतळे गावची कन्या तनिष्का म्हाडसे हिचा पहिला मराठी चित्रपट ‘रिलस्टार’ १४ नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित झाला. अन्यायावर घाव घालण्याचा संदेश देणाऱ्या या चित्रपटाला मुरबाड तालुक्यातील नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार बाळ्या म्हात्रे यांच्या सौजन्याने आणि शरद पवार पक्ष तालुकाध्यक्ष दीपक वाकचौडे आणि सामाजिक कार्यकर्ते भरत दळवी यांच्या पुढाकाराने या चित्रपटाच्या शोचे विशेष आयोजन करण्यात आले होते. या शोला तालुक्यातील अनेक नागरिक, पदाधिकारी सहकुटुंब उपस्थित होते. चित्रपटात भूमिका करणारे कलाकार महेश सुभेदार, आनंद पाटील, जगदीश आणि अभय शिंदे हे यावेळी उपस्थित होते. तनिष्का म्हाडसेचे कुटुंबियही उपस्थित होते. चित्रपट पाहिल्यानंतर मुरबाड तालुक्यातील अनेक नागरिकांनी आणि उपस्थितांनी तनिष्का म्हाडसेला शुभेच्छा दिल्या आणि चित्रपटाविषयी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. अनेकांनी तनिष्का म्हाडसेला तिच्या भविष्यातील वाटचालीस पाहिजे ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. तर, चित्रपटातील कलाकारांनी खासदार बाळ्या म्हात्रे, दीपक वाकचौडे आणि भरत दळवी यांचे आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.