देवदर्शन सोसायटीमध्ये शनिवारी रात्री चोरटे शिरले
देवदर्शन सोसायटीत चोरीचा प्रयत्न फसला
मुरबाड, ता. २३ (बातमीदार) ः मुरबाड शहरातील देवदर्शन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमध्ये शनिवारी (ता. २२) पहाटे चोरीचा प्रयत्न झाला. परंतु, रहिवासी जागे झाल्याने चोरट्यांना रिकाम्या हाताने पळून जावे लागले. हा संपूर्ण घटनाक्रम सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे.
मुरबाड-म्हसा रस्त्यावरील देवदर्शन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमध्ये शनिवारी पहाटे चार चोरटे घुसले होते. चोरट्यांनी एका फ्लॅटचा दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्या विंगमधील एक महिला कामावर जाण्यासाठी जागी असल्याने ती खाली उतरण्याचा आवाज आला आणि चोरटे पळून गेले. चोरटे बी विंगमध्ये घुसल्याचे सीसीटीव्हीमध्ये दिसत आहेत, अशी माहिती सोसायटीचे पदाधिकारी आत्माराम शिंदे यांनी दिली. मुरबाड पोलिसांनी या सोसायटीमध्ये भेट देऊन चौकशी केली असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.