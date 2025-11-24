रेल्वे स्थानकांचा विस्तार रखडला
शहापूर, ता. २४ (वार्ताहर) : मध्य रेल्वेच्या १५ डब्यांच्या लोकल ठाणे जिल्ह्यातील शेवटच्या कसारा स्थानकापर्यंत चालविण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, कल्याण स्थानकापुढील शहापूर तालुक्यातील वासिंद, आसनगाव, आटगाव, कसारा स्थानकांचा विस्तार रखडल्याने या मार्गावरील प्रवाशांना १५ डब्यांच्या लोकलची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दरवर्षी लोकल गाड्यांचे वेळापत्रक रेल्वे प्रशासनाकडून अद्ययावत केले जाते. मात्र, यंदा रेल्वे स्थानकांचे विस्तारीकरण प्रलंबित असल्यामुळे हे वेळापत्रकही अद्याप अद्ययावत करण्यात आलेले नाही. रेल्वे स्थानकांचे विस्तारीकरण डिसेंबरपर्यंत दृष्टिक्षेपात होते; परंतु त्यांची रखडपट्टी झाल्याने या विस्तारीकरणाला आता २०२६ वर्ष उजाडणार आहे. शहापूर नजिकच्या आसनगाव स्थानकातून दररोज सर्वाधिक ७५ हजार प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे हे स्थानक तालुक्यातील महत्त्वाचे स्थानक आहे. असे असूनही त्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. याबाबत मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांनी म्हटले, मध्य रेल्वेच्या मुंबई मंडळातील ३४ रेल्वे स्थानकांतील फलाटांचा विस्तार करण्याचे काम सुरू आहे. यातील २७ स्थानकांचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर १५ डब्यांच्या लोकलची संख्या वाढवण्यात येणार आहे.
