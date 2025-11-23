सोसायटीच्या आवारात तीन कुत्र्यांच्या मृत्यूमुळे खळबळ
भिवंडीत ३ भटक्या कुत्र्यांचा संशयास्पद मृत्यू
सोसायटीच्या दोन अध्यक्षांविरुद्ध गुन्हा
भिवंडी, ता. २३ (बातमीदार) : भिवंडीतील कल्याणरोड परिसरात तीन भटक्या कुत्र्यांचा संशयास्पदरित्या मृत्यू झाला असून एक कुत्रा गंभीर अवस्थेत आढळला आहे. या प्रकरणी प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली सोसायटीच्या दोन अध्यक्षांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना २० नोव्हेंबरच्या रात्री साईबाबा मंदिराजवळील ऑनरेट राईस कॅलिस्टो सोसायटीमध्ये घडली. तक्रारदार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अनुपमा जयंतीलाल जैन यांनी सांगितले की, सोसायटीच्या आवारात राहणारे तीन भटके कुत्रे मृतावस्थेत तर एक गंभीर अवस्थेत आढळला. अनुपमा जैन यांनी तक्रारीत सोसायटीच्या दोन अध्यक्षांसह सावित्रीबेन अनुगडुल आणि रमेश यांच्यावर कुत्र्यांना विष देऊन मारल्याचा आरोप केला आहे. ते वारंवार या भटक्या कुत्र्यांवर आक्षेप घेत होते. तसेच, विषारी पदार्थ देऊन त्यांना इजा करण्याचा प्रयत्न करत होते. या तक्रारीच्या आधारे शांतीनगर पोलिसांनी दोन्ही आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविणार
या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. दोन सभापतींवर गुन्हा दाखल केला आहे. तिन्ही कुत्र्यांचे मृतदेह सध्या शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात येत आहेत, तर जखमीवर उपचार सुरू आहेत. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता सर्व पैलूंचा तपास केला जात असून जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती पोलीस उपनिरीक्षक गोरे यांनी दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.