पडघा बस स्थानकाजवळच्या सार्वजनिक प्रसादनगृहाची दुरावस्था
पडघा बस स्थानकाजवळच्या सार्वजनिक प्रसाधनगृहाची दुरावस्था
अस्वच्छता, दुर्गंधीमुळे नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात
पडघा, ता. २३ (बातमीदार) ः भिवंडी तालुक्यातील पडघा बस स्थानकालगत असलेल्या एकमेव सार्वजनिक पुरुष प्रसाधनगृहाची अत्यंत दुरवस्था झाली असून, येथील तीव्र अस्वच्छता आणि दुर्गंधीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
परिसरातील शेकडो खेडीपाडी, गावांचे विविध स्तरांवर केंद्रबिंदू असलेल्या पडघा येथे बस स्थानक आणि बाजारपेठेत शेकडो नागरीक ये-जा करतात. मात्र, हे प्रसाधनगृह मोडकळीस आले असून त्याची अवस्था अत्यंत दयनिय झाली आहे. अरुंद रस्ता, दरवाजे नसणे, चारही बाजूंना पसरलेला कचरा, प्रसाधनगृहातील पाण्याचा निचरा होत नसल्याने अस्वच्छता आणि तीव्र दुर्गंधी पसरली आहे. याबाबत ग्रामपंचायतीकडे वारंवार तक्रारी करुनही परिस्थितीत काहीही बदल झाला नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. अस्वच्छतेमुळे प्रसाधनगृहात जाण्याचेही धाडस होत नाही, अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांनी व्यक्त केल्या आहेत. तर, अस्वच्छतेमुळे परिसरात रोगराई पसरण्याचीही भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत. पडघ्या सारख्या महत्त्वाच्या व्यापारी व वाहतूक केंद्रात अशी दुरावस्था असणे ही गंभीर बाब असल्याने ग्रामपंचायतीकडून तात्काळ कार्यवाईची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पडघा - येथील सार्वजनिक प्रसादनगृहाची अस्वच्छतेमुळे दुरवस्था झाली आहे.
