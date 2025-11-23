आदिवासी शेतकऱ्यांना भाजीपाला लागवडीचे धडे
वाणगाव, ता. २३ (बातमीदार) ः भातपिकानंतर कमी कालावधीत शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची संधी मिळावी, तसेच शेतकऱ्यांच्या भाजीपाला उत्पादन क्षमतेत व उत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशाने सर नेस वाडिया फाउंडेशनच्या सहकार्याने कृषी विज्ञान केंद्र कोसबाड हिल यांच्यामार्फत विविध गावांमध्ये आधुनिक भाजीपाला लागवड प्रशिक्षण कार्यक्रम पार पडले. या प्रशिक्षणामध्ये डहाणू, विक्रमगड व वाडा तालुक्यातील सुमारे दोन हजार ७७५ शेतकरी सहभागी झाले होते.
शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पद्धतीसोबतच आधुनिक लागवड तंत्राचा अवलंब करणे गरजेचे आहे, अशी माहिती कृषी विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. विलास जाधव यांनी दिली. भाजीपाला लागवड प्रशिक्षणामुळे ग्रामीण भागात रोजगार व उत्त्पन्नवाढीच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, असे प्रतिपादन सर नेस वाडिया फाउंडेशनच्या महाव्यस्थापक कुशाला शेट्टी यांनी सांगितले. शास्त्रज्ञ अशोक भोईर आणि प्रक्षेत्र व्यवस्थापक प्रशांत वरठा यांनी माती व पाणी परीक्षण, मशागत पद्धती, उत्तम बियाण्यांची निवड प्रक्रिया, उच्य प्रतीचे संकरित व देशी वाण, बियाणे उगवणक्षमता वाढविण्याचे उपाय, ट्रे मध्ये सुदृढ भाजीपाला रोपेनिर्मिती, लागवडीचे अंतर, क्रॉप कव्हर, खत व्यवस्थापन, अन्नद्रव्य देण्यासाठी ठिबक सिंचन, पीक संरक्षण, भाजीपाला काढण्याविषयी मार्गदर्शन केले.
