उल्हासनगरात गोळीबाराचा थरार
जुन्या वादातून जीवघेणा हल्ला
ईमलीपाड्यात तरुणावर रात्री गोळीबार!
उल्हासनगर, ता. २३ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प नंबर ३ मधील ईमलीपाडा परिसरात शुक्रवारी (ता. २१) रात्री गोळीबाराची घटना घडली. जुन्या वादाचा राग मनात धरून मुख्य आरोपीने पिस्तूल काढून सलग दोन राऊंड फायर करत एका तरुणाचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला. गोळ्या चुकल्याने मोठी दुर्घटना टळली, पण या बेछूट फायरिंगमुळे परिसरात काही क्षण भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
उल्हासनगर कॅम्प नंबर ३, ईमलीपाडा, गोगाजी मंदिराजवळ शुक्रवारी रात्री ११.३०च्या सुमारास तक्रारदार सचिन उर्फ बाऊजी करोतिया हे रवि चव्हाण, दिपक भगवाने, ईश्वर वाल्मीकी या मित्रांसह रस्त्यावर गप्पा मारत होते. याचवेळी जुन्या वादाचा राग मनात धरलेला मुख्य आरोपी मोहीत हिंदुजा त्याच्या तिघा साथीदारांसह धावत आला. शिवीगाळ आणि धमक्यांनंतर वाद विकोपाला गेला. मोहीतने थेट कमरेतून पिस्तूल बाहेर काढले आणि सचिन यांना ठार मारण्याच्या उद्देशाने दोन गोळ्या झाडल्या. गोळ्या न लागल्याने सचिन यांनी तात्काळ मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली.
पोलिसांनी आरोपी मोहीत हिंदुजा आणि त्याच्या तिघा साथीदारांविरुद्ध हत्या करण्याचा प्रयत्न, शस्त्रास्त्र कायदा आणि अन्य गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी आरोपींच्या अटकेसाठी शोधमोहीम सुरू केली आहे. या गोळीबाराच्या घटनेमुळे उल्हासनगरमध्ये अवैध शस्त्रे आणि टोळक्यांची वाढती दहशत पुन्हा एकदा चिंतेचा विषय बनली आहे.
